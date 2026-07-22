Neoenergia lança campanha com cão-guia e música de Nando Reis

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Filme publicitário usa relação entre pessoa cega e animal para abordar confiança e a presença da energia elétrica no cotidiano

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A Neoenergia lançou, nesta quarta-feira (22), uma nova campanha publicitária que utiliza a relação entre uma pessoa cega e seu cão-guia para abordar temas como confiança e presença. O filme tem como trilha sonora a música “Os Cegos do Castelo”, de Nando Reis.

Produzida pela agência Propeg, o filme acompanha a trajetória de uma pessoa cega ao lado do cão-guia pelas ruas de uma cidade até a chegada em casa. Ao acender e apagar a luz, o filme estabelece uma relação entre a confiança existente entre a pessoa e o animal e a presença da energia elétrica no cotidiano.

A ação será veiculada em televisão, plataformas digitais, mídia impressa e mídia exterior nas áreas de concessão da empresa. A Neoenergia atua na distribuição de energia na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Distrito Federal e em municípios do interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A campanha também dá continuidade ao uso de artistas brasileiros em ações publicitárias da empresa. Em iniciativas anteriores, a Neoenergia contou com nomes como Alceu Valença, Carlinhos Brown e BaianaSystem.

Além do filme, a campanha inclui uma peça de áudio para rádio e plataformas digitais. Nesse caso, a narrativa acompanha a relação entre um pai e uma filha para tratar da ideia de confiança.

A Neoenergia informou ainda que vem modernizando canais de atendimento ao consumidor. Segundo a empresa, 107 das 122 lojas de atendimento presencial já foram reformadas. O aplicativo da companhia também passou por mudanças e reúne 40 funcionalidades.

De acordo com a empresa, os canais digitais, como aplicativo, WhatsApp e agência virtual, concentraram 95,25% dos serviços realizados em 2025. No primeiro semestre deste ano, foram enviados 53 milhões de comunicados a clientes, incluindo avisos sobre desligamentos programados e informações sobre novas ligações.

A companhia também informou que o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC) cresceu 9% entre 2024 e 2025.



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