Quiosque social do RioMar Recife recebe dupla de empreendedoras no mês de Julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em julho, o Quiosque Social do RioMar Recife recebe a It's Aroma e a Raízes por Elas, marcas apoiadas pelo Instituto JCPM de Compromisso Social

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O Quiosque Social do RioMar Recife recebe, em julho, a It’s Aroma e a Raízes por Ela com produtos que terão o valor das vendas revertido para as empreendedoras. O espaço fica localizado no Piso Térreo do RioMar Recife, próximo da GoldKo.

Entre as opções de produtos disponíveis no espaço estão velas aromáticas, difusores, essências. Além disso, seguindo outra linha, o Quiosque Social conta com diversas opções de acessórios feitos em macramê.

A It Is Aroma é uma marca pernambucana fundada em 2020, especializada na produção de aromatizadores e produtos para perfumação de ambientes. Residente do Pina e de Brasília Teimosa, também foi participante das iniciativas do IJCPM, a empreendedora fortaleceu sua gestão por meio da ampliação de conhecimentos e do desenvolvimento de uma visão mais estratégica para o negócio, ao longo de sua trajetória, a empresa também consolidou sua presença em feiras e eventos realizados em diferentes espaços.

A Raízes por Elas é uma marca de moda autoral com mais de 20 anos de atuação, especializada na criação artesanal de biojoias em macramê com cristais. Participante das iniciativas do IJCPM e moradora das comunidades do entorno do RioMar Recife. Além das capacitações, a participação em feiras e na Loja de Artesanato de Talentos do RioMar Recife contribuiu para ampliar a rede de contatos, consolidar a marca e fortalecer o seu propósito de gerar impacto social por meio do artesanato.

O Quiosque Social é uma iniciativa de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras. Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.