Quiosque social do RioMar Recife recebe dupla de empreendedoras no mês de Julho
Em julho, o Quiosque Social do RioMar Recife recebe a It's Aroma e a Raízes por Elas, marcas apoiadas pelo Instituto JCPM de Compromisso Social
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Quiosque Social do RioMar Recife recebe, em julho, a It’s Aroma e a Raízes por Ela com produtos que terão o valor das vendas revertido para as empreendedoras. O espaço fica localizado no Piso Térreo do RioMar Recife, próximo da GoldKo.
Entre as opções de produtos disponíveis no espaço estão velas aromáticas, difusores, essências. Além disso, seguindo outra linha, o Quiosque Social conta com diversas opções de acessórios feitos em macramê.
A It Is Aroma é uma marca pernambucana fundada em 2020, especializada na produção de aromatizadores e produtos para perfumação de ambientes. Residente do Pina e de Brasília Teimosa, também foi participante das iniciativas do IJCPM, a empreendedora fortaleceu sua gestão por meio da ampliação de conhecimentos e do desenvolvimento de uma visão mais estratégica para o negócio, ao longo de sua trajetória, a empresa também consolidou sua presença em feiras e eventos realizados em diferentes espaços.
A Raízes por Elas é uma marca de moda autoral com mais de 20 anos de atuação, especializada na criação artesanal de biojoias em macramê com cristais. Participante das iniciativas do IJCPM e moradora das comunidades do entorno do RioMar Recife. Além das capacitações, a participação em feiras e na Loja de Artesanato de Talentos do RioMar Recife contribuiu para ampliar a rede de contatos, consolidar a marca e fortalecer o seu propósito de gerar impacto social por meio do artesanato.
O Quiosque Social é uma iniciativa de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras. Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.