Pernambucanos investem R$ 10,18 bilhões na bolsa e registram o maior crescimento do Nordeste

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Volume investido por pernambucanos em ações e fundos na bolsa soma R$ 10,18 bilhões, alta de 18,9% no semestre e o maior avanço do Nordeste

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Os investidores pernambucanos encerraram o primeiro semestre de 2026 com R$ 10,18 bilhões aplicados em ações, fundos imobiliários e outros investimentos de renda variável na bolsa de valores. O volume é 18,9% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, o maior crescimento entre os estados do Nordeste, segundo dados da B3.

Na prática, renda variável é o tipo de investimento cujo retorno não é fixado antecipadamente, como acontece na poupança ou no CDB. Ações, fundos imobiliários e ETFs entram nessa categoria, e o valor aplicado pode subir ou cair conforme o desempenho do mercado.

O número de contas de investidores em Pernambuco também avançou, chegando a 169.752, crescimento de 8,7%. Os dados confirmam a continuidade da expansão da participação das pessoas físicas do estado no mercado de capitais brasileiro.

Nos últimos anos, a renda variável passou a atrair um público mais amplo. O movimento é impulsionado por mudanças tecnológicas, maior oferta de informação sobre investimentos e redução das barreiras de entrada para o investidor de varejo. Dados da própria B3 mostram que a entrada de novos investidores tem ocorrido com aportes iniciais cada vez menores.

"O mercado de capitais passou por um processo de democratização importante nos últimos anos. O investidor não precisa mais reunir grandes quantias para começar a investir. A possibilidade de realizar pequenos aportes e acompanhar os investimentos por plataformas digitais ampliou significativamente o alcance da renda variável", afirma o consultor de Negócios da Central Sicredi Nordeste, Erli Bandeira.

Segundo o especialista, hoje a abertura de conta para investimentos pode ser feita em poucos minutos por meio de aplicativos, enquanto a compra de ações, fundos imobiliários ou ETFs pode ser feita diretamente pelo celular.

Um levantamento Raio X do Investidor Brasileiro, produzido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), mostra que plataformas digitais como YouTube, Instagram e portais especializados ganharam espaço como referência para a tomada de decisão financeira.

"Existe hoje uma disponibilidade de conteúdo muito maior do que havia há dez ou quinze anos. Cursos, podcasts, vídeos e relatórios gratuitos ajudam o investidor a compreender conceitos que antes pareciam distantes. Esse processo contribui para uma tomada de decisão mais consciente e para o aumento da participação das pessoas físicas na bolsa", diz Bandeira.

Além da disseminação de informações, especialistas observam uma mudança geracional no perfil dos investidores. Pessoas mais jovens tendem a ter maior familiaridade com ferramentas digitais e iniciam sua jornada financeira diretamente em plataformas de investimento, sem necessariamente utilizar os canais tradicionais do sistema bancário.

"O avanço da participação da população no mercado de investimentos reflete um processo de amadurecimento do mercado de capitais no país. Hoje, o investidor tem muito mais acesso à informação, a assessoramento especializado, às plataformas de investimento e a produtos que antes eram restritos a um público menor", explica Sérgio Guedes, CEO da SIR Investimentos. "Esse cenário contribui para que mais pessoas busquem diversificar seu patrimônio e enxerguem os investimentos como parte do planejamento financeiro de longo prazo".

Cooperativas de crédito impulsionam o mercado

No Sicredi, os números observados em Pernambuco reforçam essa tendência. Dados da instituição mostram que o volume acumulado de recursos aplicados em produtos de renda variável no estado alcançou R$ 160,4 milhões em maio de 2026, crescimento de 86,08% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a quantidade de produtos de renda variável ativos passou para 3.748, avanço de 12,15%.

Na avaliação de especialistas, isso indica que a renda variável vem sendo incorporada gradualmente às estratégias de formação de patrimônio de longo prazo de uma parcela crescente dos investidores.

"O crescimento observado hoje não está relacionado apenas à busca por rentabilidade. O principal movimento é a transformação do mercado de capitais em um ambiente mais acessível ao investidor comum. O que antes era percebido como algo distante ou restrito passou a fazer parte da realidade de um número cada vez maior de pessoas em todas as regiões do país, incluindo Pernambuco", afirma Bandeira.

A expansão da renda variável fora dos grandes centros econômicos aparece como um dos fatores estruturais desse crescimento. Dados da B3 indicam que a participação de investidores das regiões Norte e Nordeste começou a ganhar maior relevância a partir de 2020, período em que a base nacional de investidores pessoa física registrou forte expansão. Desde então, essas regiões vêm apresentando taxas de crescimento superiores às observadas em mercados tradicionalmente mais consolidados.