Interesses comerciais e regulatórios estão por trás das críticas dos EUA ao Pix, avalia especialista
Em entrevista ao Passando a Limpo, economista Werson Kaval afirmou que sistema reduziu espaço das bandeiras de cartão e ampliou inclusão financeira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
As críticas dos Estados Unidos ao Pix têm relação com interesses comerciais, regulatórios e geopolíticos, e não significam que o sistema brasileiro de pagamentos esteja sob risco de ser extinto. A avaliação é do economista e especialista em gestão pública e industrial Werson Kaval, em entrevista concedida nesta terça-feira (21) ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.
Segundo Kaval, o Pix alterou a dinâmica do mercado de pagamentos ao reduzir a participação das operadoras de cartões nas transferências financeiras e eliminar parte das receitas obtidas por essas empresas durante o intervalo entre a realização e a compensação das transações.
"A maioria das bandeiras de cartões é americana. O Pix acabou com essa fricção bancária que existia", afirmou.
Pressão envolve regras do sistema brasileiro
Na avaliação do economista, o foco das críticas dos Estados Unidos está menos na existência do Pix e mais nas regras que disciplinam seu funcionamento. Entre os pontos citados por ele estão a participação obrigatória das instituições financeiras no sistema e a exigência de que os bancos ofereçam o Pix com destaque em seus aplicativos.
"Os Estados Unidos criticam até a forma como o Pix é oferecido para a população. Existe uma obrigação dos bancos participarem e até mesmo de disponibilizarem destaque para o sistema", disse.
Para Kaval, eventuais mudanças podem ocorrer apenas em aspectos regulatórios e de forma limitada.
"É possível flexibilizar algumas regras mais básicas, mas a ponto de que não prejudiquem o próprio sistema brasileiro", afirmou.
Pix não corre risco de acabar, diz economista
Durante a entrevista, o especialista avaliou que não existe possibilidade de o Pix deixar de existir em razão das críticas americanas. Segundo ele, a ampla utilização do sistema inviabiliza qualquer cenário de descontinuidade.
"Isso é impossível pela grande aceitação. Com certeza não está em cogitação", declarou.
Kaval afirmou que o Pix é utilizado por cerca de 82% dos brasileiros e movimenta aproximadamente R$ 36 trilhões por ano. Na avaliação dele, esses números ajudam a explicar a reação de empresas ligadas ao setor de meios de pagamento e o interesse dos Estados Unidos em discutir aspectos regulatórios do sistema brasileiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"O que está por trás disso tudo, basicamente, é dinheiro. Estamos falando de um sistema que movimenta um volume enorme de recursos e alterou a forma como os pagamentos são feitos", afirmou.
Inclusão financeira e educação
Além do impacto econômico, Kaval destacou que o Pix ampliou o acesso da população aos serviços financeiros ao facilitar a abertura e o uso de contas digitais.
Segundo ele, a popularização do sistema também reforça a necessidade de ampliar a educação financeira no país, para que as pessoas compreendam melhor as diferentes formas de pagamento e administrem seus recursos de maneira mais consciente.
"O brasileiro não é preparado para saber qual é a melhor forma de pagamento, nem para controlar receitas e despesas. Esse aprendizado deveria começar ainda na educação básica", defendeu.
Na avaliação do economista, o avanço dos meios digitais de pagamento exige que a educação financeira acompanhe a evolução tecnológica, permitindo que os consumidores utilizem ferramentas como o Pix de forma planejada e consciente.