FGTS: governo propõe distribuir R$ 13,2 bilhões do lucro de 2025 aos trabalhadores; veja quem tem direito
Proposta prevê repasse de cerca de 90% a trabalhadores com saldo no FGTS em 2025; decisão final será avaliada pelo Conselho Curador em 28 de julho
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Ministério do Trabalho propôs o repasse de cerca de R$ 13,2 bilhões do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que possuíam saldo no fundo até 31 de dezembro de 2025.
A distribuição, que corresponde a aproximadamente 90% do resultado registrado pelo Fundo de Garantia em 2025, ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Curador, que se reúne no próximo dia 28 de julho.
Quem tem direito ao pagamento
Terão direito ao crédito os trabalhadores que possuíam contas ativas ou inativas do FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2025. O valor recebido por cada pessoa será calculado de forma proporcional ao saldo existente na conta.
Isso significa que, quanto maior o valor disponível no FGTS ao final do ano passado, maior será a parcela do lucro destinada ao trabalhador. Uma das formas indicadas para estimar o crédito é multiplicar o saldo existente em 31 de dezembro de 2025 pelo índice 0,01868341.
Dinheiro será incorporado ao saldo do FGTS
O valor distribuído não será depositado diretamente em uma conta bancária. O crédito será incorporado ao saldo do FGTS e seguirá as regras de saque previstas na legislação. Entre as situações que permitem movimentação dos recursos, estão:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Demissão sem justa causa;
- Compra da casa própria;
- Aposentadoria;
- Casos específicos, como doenças graves.
A consulta poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS ou pelos canais da Caixa Econômica Federal. Caso o repasse seja aprovado, o banco ficará responsável pelos depósitos, previstos para ocorrer até o fim de agosto.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp