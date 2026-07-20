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Economia | Notícia

3 em cada 10 brasileiros usam o cartão de crédito para despesas do dia a dia, aponta Serasa

Levantamento da Serasa mostra que 63% dos brasileiros usaram o cartão em 12 meses; no Nordeste, a modalidade soma 19,3 milhões de usuários.

Por JC Publicado em 20/07/2026 às 16:47
Entre março e junho, consumidores nordestinos fizeram em média 181,9 milhões de simulações de crédito por mês nos canais da Serasa.
Entre março e junho, consumidores nordestinos fizeram em média 181,9 milhões de simulações de crédito por mês nos canais da Serasa. - Dvulgação

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Três em cada dez brasileiros recorrem ao cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia. O dado integra a primeira edição do Mapa de Crédito da Serasa, que mostra a modalidade consolidada como a principal porta de entrada ao crédito no país. Segundo o levantamento, 63% da população usou o cartão nos últimos 12 meses, o maior índice entre todas as linhas avaliadas.

No Nordeste, o cenário se repete. Dados do Cadastro Positivo mostram que 19,3 milhões de consumidores da região têm cartão de crédito ativo, à frente do empréstimo pessoal, com 8,46 milhões de usuários, e do crédito consignado, com 5,4 milhões. Os financiamentos de veículos e imobiliário somam 1,65 milhão e 1,44 milhão de consumidores, respectivamente.

Mais do que liderar o acesso ao crédito, o cartão se destaca pela forma como é utilizado. O levantamento nacional aponta que 30% dos consumidores recorrem à modalidade para cobrir despesas diárias, 29% para compras específicas e 18% para emergências de saúde.

"Esse comportamento indica que, para muitos brasileiros, o cartão deixou de ser apenas uma alternativa para compras parceladas e passou a integrar o planejamento financeiro cotidiano", afirma Camila Martins, gerente de Crédito da Serasa.

Entre os fatores que explicam a preferência pela modalidade estão a possibilidade de parcelar compras de forma compatível com o orçamento, apontada por 41% dos entrevistados, a facilidade de acesso, citada por 37%, e a disponibilidade de limite pré-aprovado, mencionada por 30%.

Diferentes créditos, diferentes finalidades

Já o empréstimo pessoal e o crédito consignado cumprem outro papel. Os dois são usados, principalmente, para reorganizar as finanças. Entre os usuários dessas modalidades, pagar dívidas ou contas atrasadas motiva 34% e 20%, respectivamente, enquanto organizar a vida financeira leva 22% e 35% a contratar o crédito. Buscar um respiro no orçamento aparece em seguida, com 15% em ambos os casos.

"Os dados mostram que cada modalidade de crédito atende a uma necessidade diferente. Antes de contratar qualquer uma delas, é preciso entender qual é a mais adequada para seu objetivo, avaliar os custos envolvidos e, principalmente, como esse compromisso vai impactar o orçamento nos próximos meses", analisa Camila.

Perfil do consumidor no Nordeste

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O levantamento também traça o perfil financeiro dos usuários de crédito na região. Entre quem usa cartão, 42,4% têm Serasa Score classificado como "bom" e outros 23,5% estão na faixa "excelente". Já entre os usuários de empréstimo pessoal, 56,1% possuem alguma restrição ativa no CPF, o maior percentual entre as principais modalidades da região. No crédito consignado, esse índice é de 52,5%, e no cartão de crédito, de 48,4%.

O perfil também varia por gênero. No cartão de crédito, as mulheres são maioria, com 53,1% dos usuários. Nos financiamentos de veículos, os homens concentram 63,2% dos contratos. Já no financiamento imobiliário, a distribuição é praticamente equilibrada, com 50,3% de homens e 49,7% de mulheres.

Busca por crédito segue aquecida

Entre março e junho de 2026, consumidores do Nordeste realizaram, em média, 181,9 milhões de simulações de crédito por mês no site e nos aplicativos da Serasa. No mesmo período, a região recebeu 7,5 milhões de ofertas mensais das instituições financeiras e registrou 1,2 milhão de pedidos de crédito por mês. Os números reforçam a forte demanda por crédito na região e o interesse dos consumidores em comparar condições antes de fechar contrato.

Cenário nacional

No Brasil, dados do Cadastro Positivo mostram que 68% dos adultos usam ao menos uma modalidade de crédito, o equivalente a 119 milhões de pessoas dentro de uma base de 175 milhões de brasileiros ativos na Receita Federal. Em média, cada consumidor possui 2,2 modalidades de crédito ativas.

O levantamento também mostra que, independentemente da modalidade, predominam consumidores com Serasa Score classificado como "bom", seguido pela faixa "regular", o que indica um comportamento financeiro positivo entre a maior parte dos usuários de crédito.

Desde 2017, a Serasa mantém em seu ecossistema um marketplace de crédito que conecta consumidores a instituições parceiras pelo aplicativo e pelo site. Ao todo, são mais de 45 modalidades disponíveis, entre empréstimo pessoal, empréstimo com garantia, empréstimo consignado, cartão de crédito, conta digital e consórcio. Nos últimos meses, o serviço reuniu mais de 30 milhões de usuários únicos, 173 milhões de pedidos de cartões, 110 milhões de solicitações de empréstimo e R$3,7 bilhões em crédito liberado.

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