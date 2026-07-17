Enquanto Trump não falar de tarifaço, eu não falarei, diz Lula

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Lula afirmou que "quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão" de Trump, e que só falará sobre o assunto de "presidente para presidente"

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O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (17) que não vai se manifestar sobre a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros enquanto o presidente americano, Donald Trump, não se manifestar sobre o tema.

"Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei", disse Lula, durante visita à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), no Rio de Janeiro. "No Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira."

No seu discurso, Lula também disse que não falaria sobre o tarifaço porque "a notícia tem que ser o SUS, as nossas carretas da saúde da mulher, o tratamento das mulheres."

Ao citar possibilidades de tratamento no SUS, Lula afirmou que "não somos os melhores do mundo, mas nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros." "Ninguém ouse falar mal do Brasil", frisou.

'Quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifária', diz Lula



O presidente Lula disse que não tem interesse em "fazer guerra" com os Estados Unidos após a imposição de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e afirmou que quer "provar ao mundo quem está falando a verdade." As declarações foram feitas por Lula em visita ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 17.

"Eu já falei três vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse em fazer guerra. Nós daqui somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos", declarou.

Lula ainda repetiu que não falou sobre o tarifaço porque Trump ainda não se manifestou. "Quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão dele. E o meu pessoal já respondeu hoje [sexta-feira]. Quando o Trump falar, eu vou falar. De presidente para presidente da República", prometeu.