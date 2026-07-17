CEOs e lideranças empresariais participam de painéis da Expert XP 2026
Executivos de empresas como JBS, Gerdau, Rede D’Or, BYD e CIMED discutem desafios de liderar companhias em setores estratégicos da economia brasileira
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Um dos painéis mais aguardados e que promete atrair o público da Expert XP 2026 é o “Construído para durar: Como grandes líderes constroem empresas que atravessam gerações”. O momento reunirá CEOs e lideranças empresariais de diversos setores da economia brasileira, com a participação de Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS; Paulo Moll, CEO da Rede D’Or; Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato e André Bier Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração da Gerdau, com mediação de Rafael Furlanetti, sócio e diretor institucional da XP.
O encontro com os executivos de alguns dos principais grupos empresariais do País irá abordar temas como visão de longo prazo, gestão, crescimento, inovação, produtividade e os desafios de liderar empresas em setores estratégicos da economia brasileira.
Já o painel “Mobilidade Urbana” tem a presença de Breno Campolina, Diretor Executivo de Aluguel de Frotas da Localiza&Co. e Alexandre Baldy, vice-presidente Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto, também com mediação de Furlanetti.
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O espaço discute assuntos estratégicos para o futuro da mobilidade, como aluguel de veículos, eletrificação, novas tecnologias, infraestrutura, comportamento do consumidor e transformação das cidades.
Presidente do Banco Central confirmado
Quem também tem presença confirmada na Expert XP é o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participará do painel “Política Monetária no Brasil”.
A conversa terá como foco a relação entre política monetária, formação das expectativas, inflação, juros e investimentos, além dos impactos dessas variáveis sobre a economia brasileira. A proposta é oferecer ao público da Expert XP uma análise direta sobre um dos temas centrais para o cenário econômico do País.
Galípolo é presidente do Banco Central do Brasil. Economista, professor e ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, tem trajetória nos setores público, acadêmico e financeiro, com atuação em temas ligados a política econômica, mercado de capitais e desenvolvimento.
Outros participantes da Expert XP 2026
A Expert XP 2026 também contará com a participação do ator e produtor vencedor do Oscar Will Smith; do tenista João Fonseca; do esquiador e medalhista olímpico Lucas Pinheiro Braathen; do ex-tenista norte-americano André Agassi; do presidente global da Oakley Caio Amato; da ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen; do historiador econômico britânico Sir Niall Ferguson; de Mike Pompeo, 70º Secretário de Estado dos Estados Unidos; e do antropólogo Michel Alcoforado.
Agora, com três dias abertos ao público geral, novos formatos e espaços, a Expert XP já está com as vendas abertas no site oficial: www.expertxp.com.br. O evento acontece de 23 a 25 de julho, no São Paulo Expo.
Em sua última edição, o evento reuniu mais de 50 mil participantes, 230 patrocinadores e 350 palestrantes, em mais de 120 horas de conteúdo.