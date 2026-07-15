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Economia | Notícia

Restaurantes de Pernambuco faturam mais no período junino, segundo levantamento

Levantamento do iFood Pago aponta alta de 5% nas transações e de 4% no faturamento dos restaurantes pernambucanos durante o mês de junho.

Por Túlio Feitosa Publicado em 15/07/2026 às 21:26
Imagem ilustrativas de bandeirinhas de São João decorando uma rua
Imagem ilustrativas de bandeirinhas de São João decorando uma rua - Magnific

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O período junino impulsionou o consumo em restaurantes de Pernambuco. Dados divulgados pelo iFood Pago mostram que os estabelecimentos do estado registraram crescimento de 5% no número de transações e de 4% no faturamento em junho de 2026, em comparação com o mês anterior.

O levantamento foi realizado com base nos clientes da Maquinona do iFood Pago, equipamento de pagamentos utilizado por restaurantes. Segundo a empresa, a comparação desconsiderou o impacto do Dia das Mães em maio para evitar distorções nos resultados.

Além de Pernambuco, Maranhão e Piauí também apresentaram crescimento no período. No Maranhão, houve aumento de 3% nas transações e de 2% no faturamento. Já no Piauí, as altas foram de 2% e 3%, respectivamente.

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Pernambuco se destaca no ciclo junino

De acordo com o iFood Pago, Pernambuco foi o estado com o melhor desempenho entre os três analisados. A empresa atribui o resultado à força das festas juninas, que movimentam a economia e impulsionam o setor de alimentação.

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Segundo Fernanda Monnerat, diretora de Pagamentos do iFood Pago, o São João tem papel importante no fortalecimento do segmento.

"As festas juninas são importantes engrenagens de consumo do país, e a tradição cultural do período funciona como um motor de aceleração econômico para o setor de restaurantes nordestinos", disse.

A executiva também afirmou que a Maquinona permite aos estabelecimentos acompanhar o desempenho das vendas e desenvolver ações de fidelização de clientes.

O levantamento destaca que Pernambuco é um dos principais polos do ciclo junino no Brasil. Segundo dados do Governo de Pernambuco citados pelo iFood Pago, o São João movimentou R$ 1,1 bilhão na economia estadual em 2025, crescimento de 25,8% em relação ao ano anterior.

Somente em Caruaru, um dos principais destinos das festividades, a movimentação econômica chegou a R$ 737,6 milhões, com cerca de 4 milhões de visitantes durante o período.

Food service segue em expansão

O levantamente também menciona dados do Instituto Foodservice Brasil (IFB), que apontam crescimento de 23% do setor de alimentação fora do lar no Nordeste no segundo trimestre de 2025.

Já a Confederação Nacional do Comércio (CNC) estima que as festas juninas devem movimentar mais de R$ 7,4 bilhões na economia brasileira em 2026, consolidando o período como um dos principais eventos econômicos do turismo nacional.

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