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CRO-PE e AGE lançam linha de crédito para dentistas com financiamento de até R$ 500 mil

Nova linha de crédito oferece financiamento de até R$ 500 mil para dentistas investirem em consultórios, clínicas e equipamentos em Pernambuco

Por JC Publicado em 15/07/2026 às 17:21
CRO-PE e AGE lançam linha de crédito para dentistas com financiamento de até R$ 500 mil
CRO-PE e AGE lançam linha de crédito para dentistas com financiamento de até R$ 500 mil - Divulgação

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O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) e a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) lançaram, nesta terça-feira (15), uma linha de crédito voltada aos cirurgiões-dentistas do estado. A iniciativa, denominada ODONTOage, oferece financiamentos de até R$ 500 mil para pessoas jurídicas e de até R$ 21 mil para pessoas físicas.

Crédito pode ser usado para consultórios e equipamentos

Segundo as instituições, os recursos poderão ser utilizados para abertura ou ampliação de consultórios, reforma de clínicas, aquisição de equipamentos, incorporação de novas tecnologias e investimentos em qualificação profissional.

De acordo com a AGE, as taxas de juros começam em 0,89% ao mês, mediante análise de crédito.

Para pessoas físicas, o financiamento pode chegar a R$ 21 mil, com prazo de pagamento de até 36 meses e carência de até seis meses. Já para pessoas jurídicas, o valor máximo é de R$ 500 mil, com prazo de até 48 meses.

O lançamento ocorreu no estande da AGE durante a Fenearte, em Olinda.

Como solicitar

Os profissionais interessados já podem realizar o pré-cadastro por meio do portal da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) ou buscar mais informações nos canais oficiais da instituição.

Segundo o CRO-PE, a parceria busca ampliar o acesso ao crédito para cirurgiões-dentistas, incentivando investimentos na estrutura dos consultórios e no desenvolvimento da atividade profissional.

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