Senado aprova 'Pauta-bomba' de R$ 27 bilhões contra o Governo Lula

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Ministério da Previdência Social tem projeções que apontam um impacto fiscal estimado em R$ 27 bilhões ao longo de dez anos para o governo

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O Senado aprovou nesta terça-feira (14), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Considerada uma "pauta-bomba" pela equipe econômica do governo federal, a matéria obteve um apoio expressivo na votação, registrando 73 votos favoráveis e apenas um contrário.

A proposta, que segue para deliberação em segundo turno e não está sujeita ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por se tratar de alteração constitucional, acendeu um sinal de alerta no Ministério da Previdência Social. Projeções da pasta apontam que a medida gerará um impacto fiscal estimado em R$ 27 bilhões ao longo de dez anos, divididos entre o Regime Próprio de Previdência Social, voltado a servidores públicos efetivos, e o Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo INSS. No longo prazo, em uma projeção para os próximos oitenta anos, o agravamento das contas públicas pode superar a marca de R$ 54 bilhões.

A nova regra prevê que os profissionais da categoria possam se aposentar com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade de saúde. O texto também assegura o direito à aposentadoria integral e à paridade salarial com os servidores da ativa. Atualmente, após a última reforma da Previdência, a exigência geral é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Para os profissionais que já estão em atividade, a PEC estabelece uma regra de transição. Aqueles que completarem os 25 anos de contribuição até o ano de 2030 asseguram o direito de se aposentar com idades mínimas reduzidas, fixadas em 50 anos para mulheres e 52 anos para homens. A partir de então, o limite de idade será acrescido de dois anos a cada cinco anos, até atingir o teto definitivo de 57 e 60 anos em 2041. Adicionalmente, a proposta proíbe as contratações temporárias ou terceirizadas para essas funções, exceto em cenários de emergência em saúde pública, e estende os benefícios aos agentes indígenas de saúde e de saneamento.

A votação expôs o desgaste na articulação política do Palácio do Planalto. O governo buscou negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para evitar que a proposta fosse pautada, temendo a pressão fiscal. Contudo, Alcolumbre manteve o calendário e, respaldado pelo amplo apoio dos senadores à categoria, pautou o projeto logo após o esgotamento das sessões de discussão obrigatórias, aprovando inclusive a quebra de interstício para acelerar a votação em segundo turno antes do recesso parlamentar.

O avanço da medida também gerou forte reação da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A entidade manifestou forte oposição ao texto, classificando-o como inconstitucional por interferir diretamente na autonomia financeira, administrativa e previdenciária das prefeituras. Segundo os cálculos da CNM, a nova obrigação previdenciária pode acarretar um custo extra de quase R$ 70 bilhões para as gestões municipais que mantêm regimes próprios de previdência, pressionando orçamentos locais que já enfrentam dificuldades para financiar a saúde básica.