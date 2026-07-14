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Economia | Notícia

CNPE aprova regra que impede a importação de biodiesel para mistura no diesel

Comercialização de biodiesel importado no País permanece permitida para os demais segmentos previstos na regulamentação que segue vigente

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 18:14
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A regra aprovada nesta terça-feira, 14, foi recomendada na Análise de Impacto Regulatório (AIR) - TV Jornal

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O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou a resolução fixando que o biodiesel comercializado pelo mercado deverá ser produzido exclusivamente por unidades autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A regra será aplicada exclusivamente ao biodiesel destinado ao atendimento da mistura obrigatória ao diesel B, impedindo a importação desse combustível para atividade regulada.

A comercialização de biodiesel importado permanece permitida para os demais segmentos previstos na regulamentação vigente. O texto aprovado referenda uma resolução que já havia reconhecido "como de interesse" da Política Energética Nacional que todo o biodiesel utilizado para a mistura obrigatória ao diesel B seja proveniente exclusivamente de unidades produtoras autorizadas pela ANP.

A regra aprovada nesta terça-feira, 14, foi recomendada na Análise de Impacto Regulatório (AIR) elaborada por grupo de trabalho interministerial instituído em 2023. A resolução atualiza as diretrizes para o fornecimento de biodiesel destinado ao atendimento da mistura obrigatória.

Na prática, o normativo reforça o entendimento do atual governo de impedir a importação de biodiesel para o cumprimento do mandato obrigatório de mistura, tendo em vista que a ANP é responsável por autorizar produtores nacionais. No governo de Jair Bolsonaro houve entendimento contrário, com a liberação da importação.

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