Sudene entrega ao TCU estudo que reforça viabilidade da Transnordestina entre Salgueiro e Suape

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Documento aponta retorno econômico de 15,53%, impacto de R$ 8,23 bilhões no VAB e potencial para gerar mais de 22 mil empregos nas fases iniciais

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A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) entregou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o estudo técnico sobre o trecho da Ferrovia Transnordestina entre Salgueiro (PE) e o Porto de Suape (PE) nesta segunda-feira (13).

O documento atende ao Acórdão nº 1.217/2026, que determinou a apresentação de análises sobre a viabilidade socioeconômica do empreendimento para subsidiar a apreciação de novos compromissos financeiros relacionados à ferrovia.

Com informação confirmada em reunião com o Tribunal nesta tarde, a análise dos embargos de declaração está prevista na pauta da reunião ordinária do Plenário do TCU da próxima quarta-feira, dia 15.

De acordo com o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o estudo reúne elementos técnicos para contribuir com a análise do recurso que será apresentado.

"Os aspectos sociais deste empreendimento fortalecem sua execução. Associados aos potenciais econômicos que já estão presentes e aos que podem surgir, o valor social reforça a importância da obra para a região", afirmou.

Além disso, o levantamento apresenta indicadores de avaliação econômica e social da implatação do trecho ferroviário. É estimado o Valor Social Presente Líquido (VSPL) de R$ 4,76 bilhões e Taxa de Retorno Econômico (TRE) de 15,53%.

Entre os cálculos, estão considerados os fatores como redução dos custos logísticos, diminuição de acidentes rodoviários, redução das emissões de gases de efeito estufa, economia em despesas públicas associadas à infraestrutura rodoviária e ampliação da integração produtiva da Região.

O potencial de utilização da ferrovia para diferentes segmentos da economia nordestina também será examinado. A movimentação de movimentação de grãos, gesso, combustíveis, fertilizantes, calcário, insumos para a construção civil, produtos siderúrgicos e contêineres, também serão considerados, devido ao crescimento do mercado regional e a consolidação de cadeias produtivas instaladas no Nordeste.

A projeção é de entre 18 a 24 milhões de toneladas movimentadas, podendo gerar aproximadamente 13 mil empregos durante a fase de implantação. Já na etapa de operação, a estimativa é de cerca de 9,6 mil postos de trabalho.



Essa operação da ferrovia em dois sentidos poderá ampliar a utilização da infraestrutura, juntamente com o transporte de cargas destinadas ao Porto de Suape com a distribuição de combustíveis, fertilizantes importados e bens de consumo para o interior, incluindo uma área de influência maior que 400 municípios.

Conforme o documento, a área de influência dos terminais de Salgueiro e Suape concentra mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) e do Valor Adicionado Bruto (VAB) do Nordeste. O impact pode chegar a aproximadamente R$ 8,23 bilhões no VAB durante a implatação e R$ 910 milhões na fase de operação.

Encaminhado ao TCU, o estudo, além disso, propõe a criação de uma câmara de conciliação interinstitucional visando o apoio da coordenação das etapas relacionadas às questões fundiárias, socioambientais e institucionais necessárias à execução do empreendimento.