Serasa e Caixa se unem para facilitar negociação de dívidas de 1,8 milhão de clientes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Parceria inédita leva débitos da Caixa Econômica Federal à maior plataforma de quitação de débitos do País, com descontos de até 90%

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A Serasa passa a disponibilizar, pela primeira vez, ofertas da Caixa dentro do seu ecossistema digital. A parceria inédita permitirá que mais de 1,8 milhão de consumidores negociem suas dívidas diretamente pelo Serasa Limpa Nome, centralizando a jornada financeira em um único ambiente e ampliando oportunidades de acordos mais acessíveis.

Nesta primeira fase, estarão disponíveis para negociação débitos relacionados a contratos de crédito comercial. Os descontos podem chegar a 90%, a depender do perfil da dívida.

"Nesse contexto, a Serasa pode beneficiar os mais de 1.8 milhão de consumidores que passam a encontrar condições reais de negociação, além de um ecossistema completo que auxilia na reorganização da vida financeira como um todo", comenta Aline Maciel, diretora da Serasa.

Além da negociação de dívidas, a plataforma da Serasa também busca apoiar o consumidor na construção de hábitos financeiros mais saudáveis.

Pelo ecossistema, os usuários podem acompanhar sua situação financeira, consultar score de crédito, visualizar ofertas de renegociação e acessar conteúdos gratuitos de educação financeira por meio do Serasa Ensina, que reúne orientações sobre organização do orçamento, planejamento financeiro.

Como consultar uma dívida da CAIXA no Serasa Limpa Nome?

Acesse o Serasa Limpa Nome pelo site ou aplicativo.

Entre com seu CPF e senha. Se não tiver uma conta, faça seu cadastro.

Se existirem ofertas disponíveis para você, elas aparecerão logo na tela inicial.

Escolha a oferta da CAIXA e selecione a forma de pagamento.

Depois de efetuar o pagamento, guarde o comprovante.

Após o pagamento, a CAIXA tem até 5 dias úteis para informar a quitação à Serasa e retirar a negativação do CPF.