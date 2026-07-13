Serasa e Caixa se unem para facilitar negociação de dívidas de 1,8 milhão de clientes
Parceria inédita leva débitos da Caixa Econômica Federal à maior plataforma de quitação de débitos do País, com descontos de até 90%
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A Serasa passa a disponibilizar, pela primeira vez, ofertas da Caixa dentro do seu ecossistema digital. A parceria inédita permitirá que mais de 1,8 milhão de consumidores negociem suas dívidas diretamente pelo Serasa Limpa Nome, centralizando a jornada financeira em um único ambiente e ampliando oportunidades de acordos mais acessíveis.
Nesta primeira fase, estarão disponíveis para negociação débitos relacionados a contratos de crédito comercial. Os descontos podem chegar a 90%, a depender do perfil da dívida.
"Nesse contexto, a Serasa pode beneficiar os mais de 1.8 milhão de consumidores que passam a encontrar condições reais de negociação, além de um ecossistema completo que auxilia na reorganização da vida financeira como um todo", comenta Aline Maciel, diretora da Serasa.
Além da negociação de dívidas, a plataforma da Serasa também busca apoiar o consumidor na construção de hábitos financeiros mais saudáveis.
Pelo ecossistema, os usuários podem acompanhar sua situação financeira, consultar score de crédito, visualizar ofertas de renegociação e acessar conteúdos gratuitos de educação financeira por meio do Serasa Ensina, que reúne orientações sobre organização do orçamento, planejamento financeiro.
Como consultar uma dívida da CAIXA no Serasa Limpa Nome?
- Acesse o Serasa Limpa Nome pelo site ou aplicativo.
- Entre com seu CPF e senha. Se não tiver uma conta, faça seu cadastro.
- Se existirem ofertas disponíveis para você, elas aparecerão logo na tela inicial.
- Escolha a oferta da CAIXA e selecione a forma de pagamento.
- Depois de efetuar o pagamento, guarde o comprovante.
Após o pagamento, a CAIXA tem até 5 dias úteis para informar a quitação à Serasa e retirar a negativação do CPF.