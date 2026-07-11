Reality "Batalha das Startups" lança 4ª temporada com dinâmica inspirada em esportes de combate

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O evento de lançamento reuniu investidores, empresários, influenciadores e nomes ligados ao ecossistema de inovação e do esporte nacional

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O reality show de empreendedorismo Batalha das Startups lançou oficialmente sua quarta temporada na noite da última sexta-feira (10), em São Paulo. Idealizado e apresentado pelo empresário e educador Janguiê Diniz, o programa estreia no dia 5 de setembro, às 21h15, na Record News, reunindo 32 empresas selecionadas em uma competição que adota uma roupagem inspirada no universo das artes marciais e lutas.

O evento de lançamento reuniu investidores, empresários, influenciadores e nomes ligados ao ecossistema de inovação e do esporte — como o ex-lutador Rodrigo Minotauro e o ator Carlos Casagrande. Sob o tema "O Código dos Obstinados", a nova temporada busca traçar um paralelo entre a preparação de um atleta de alta performance e a rotina de resiliência enfrentada por quem decide abrir um negócio no Brasil.

O setor vive um período de forte expansão no país. Dados do Sebrae apontam que, entre janeiro e abril de 2026, foram abertas mais de 2 milhões de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs) no território nacional — um avanço de 14% em comparação com o mesmo período de 2025. Desse montante, os pequenos negócios representam cerca de 97% das novas empresas registradas.

Durante a cerimônia, Janguiê Diniz destacou o papel da iniciativa no atual cenário econômico. "O Brasil não precisa apenas de mais empresas. Precisa de empresas mais inovadoras, preparadas para crescer e capazes de gerar transformação. O Batalha das Startups nasceu para acelerar esse processo, conectando empreendedores a conhecimento, visibilidade, investidores e oportunidades que podem mudar a trajetória de um negócio. Mais do que uma competição, queremos inspirar uma nova geração de empresários que acredita no trabalho, na inovação e na obstinação como caminhos para construir o futuro."

Dinâmica e ambiente de competição



A principal inovação desta edição é a narrativa estruturada como uma jornada de treinamento de combate. Os competidores passarão por mentorias, provas de resistência, avaliações técnicas e confrontos eliminatórios dentro de cenários que simulam academias de preparação, culminando nos desafios finais na chamada "Grande Arena".

Ao longo dos episódios, jurados e especialistas do mercado vão avaliar o desempenho dos participantes em áreas cruciais para a sobrevivência corporativa, como estratégia, liderança, vendas, finanças e tomada de decisão sob pressão.

O diretor do programa, Luiz Afonso Queiroz, sinaliza que esta será a edição mais robusta da história do reality:

"O público vai acompanhar desafios que refletem situações reais enfrentadas pelos empreendedores, dentro de uma linguagem inspirada nos esportes de combate, que traduz perfeitamente a intensidade de quem decide construir um negócio no Brasil."

As 32 startups selecionadas



Após um processo de triagem nacional, o programa definiu as 32 empresas que participarão do certame. A lista envolve negócios de diferentes nichos e regiões:

Agilefit

Anodo

Arca

Aura

By Fish

Casa Programada

Celulose 360

DetemSeg

Dharsana

Edulabzz

EduTok

Freela

GeoRemote

Gestão de Escola

Ironet

Isobac

JA Business

Mentoria Fit

Meu Vestir

NetDefesa

Nora

O+ Solidário

Oartista.ai

Olhar Estratégico

Omnicarbon

Popular Pet

Procly

Signa

Table Talks

TDJ

Won

Zecure

Além do viés de entretenimento e educação corporativa, a produção do programa reforça que o espaço também funcionará como um hub de networking ativo, aproximando as startups de fundos de investimento de risco e parcerias comerciais com grandes corporações para acelerar a tração das marcas no mercado.