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Economia | Notícia

Oi assina venda da unidade de serviços telefônicos para a Método Telecomunicações

Os recursos são essenciais para dar um respiro para a Oi, que declarou o risco de paralisação das suas atividades no próximo mês

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/07/2026 às 11:39
Fachada da Oi
Fachada da Oi - MARCOS ARCOVERDE/ESTADÃO CONTEÚDO

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A Oi, em recuperação judicial, celebrou contrato com a Método Telecomunicações e Comércio para alienação da unidade produtiva isolada (UPI) Oi Serviços Telefônicos.

A proposta da Método, no valor de R$ 60,1 milhões, foi a vencedora do procedimento competitivo ocorrido em abril. Os recursos são essenciais para dar um respiro para a Oi, que declarou o risco de paralisação das suas atividades no próximo mês.

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A UPI negociada abrange a prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC); a prestação de serviços de tridígito; infraestrutura de torres; manutenção de telefones de uso público; além da base de clientes, dos contratos de trabalho, dos contratos com fornecedores, entre outros.

De acordo com comunicado divulgado pela Oi neste sábado, 11, o contrato foi celebrado na sexta-feira, 10. A conclusão da operação, com a efetiva transferência da totalidade das ações de emissão da UPI para a Método, está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato, incluindo aí aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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