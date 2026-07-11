Oi assina venda da unidade de serviços telefônicos para a Método Telecomunicações

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Os recursos são essenciais para dar um respiro para a Oi, que declarou o risco de paralisação das suas atividades no próximo mês

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A Oi, em recuperação judicial, celebrou contrato com a Método Telecomunicações e Comércio para alienação da unidade produtiva isolada (UPI) Oi Serviços Telefônicos.

A proposta da Método, no valor de R$ 60,1 milhões, foi a vencedora do procedimento competitivo ocorrido em abril. Os recursos são essenciais para dar um respiro para a Oi, que declarou o risco de paralisação das suas atividades no próximo mês.

A UPI negociada abrange a prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC); a prestação de serviços de tridígito; infraestrutura de torres; manutenção de telefones de uso público; além da base de clientes, dos contratos de trabalho, dos contratos com fornecedores, entre outros.

De acordo com comunicado divulgado pela Oi neste sábado, 11, o contrato foi celebrado na sexta-feira, 10. A conclusão da operação, com a efetiva transferência da totalidade das ações de emissão da UPI para a Método, está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato, incluindo aí aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



