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Economia | Notícia

Fundo de Desenvolvimento do Nordeste recebe aporte de R$ 2,2 bilhões

Recursos do Banco dos Brics e da Agência Francesa de Desenvolvimento ampliam a capacidade de financiamento do fundo para projetos estruturantes

Por JC Publicado em 11/07/2026 às 14:58
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste recebe aporte de R$ 2,2 bilhões. Recursos poderão financiar obras estruturantes como projetos de saneamento
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste recebe aporte de R$ 2,2 bilhões. Recursos poderão financiar obras estruturantes como projetos de saneamento - Depositphotos / divulgação

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Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10) a autorização para a capitalização do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Ao todo, o fundo receberá R$ 2,2 bilhões provenientes do New Development Bank (NDB), o Banco dos Brics, e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

Os novos recursos ampliarão a oferta de crédito para projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento regional, especialmente nas áreas de infraestrutura, indústria, logística e transição energética instalados na área de atuação da Autarquia. A capitalização também permitirá fortalecer o apoio a iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com prioridade para projetos de proteção da biodiversidade, adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento urbano e rural de baixo carbono.

A operação representa mais um passo na estratégia de fortalecimento do FDNE como instrumento de financiamento de longo prazo para empreendimentos capazes de elevar a competitividade da economia nordestina, gerar empregos qualificados e atrair novos investimentos para a Região.

Do total autorizado, o NDB aportará US$ 300 milhões, cerca de R$ 1,5 bilhão, em desembolsos previstos entre 2026 e 2029. Neste ano, o fundo receberá US$ 50 milhões; em 2027, US$ 150 milhões; e, nos dois anos seguintes, outros US$ 50 milhões por ano. Já a Agência Francesa de Desenvolvimento contribuirá com 120 milhões de euros, aproximadamente R$ 700 milhões, em parcelas anuais de 24 milhões de euros entre este ano e 2030.

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Para o superintendente Francisco Alexandre, a capitalização demonstra a confiança de instituições financeiras internacionais na capacidade do FDNE de impulsionar projetos transformadores para o Nordeste. "O aporte fortalece um instrumento público de financiamento, ampliando a capacidade da Sudene de apoiar projetos que geram emprego, aumentam a competitividade e promovem uma transição sustentável da economia nordestina", afirmou.

A ampliação dos recursos ocorre em um momento de aumento de demanda por financiamento na Região. Esse cenário ficou evidente na Chamada Nordeste, iniciativa coordenada pela Sudene em parceria com o BNDES, Banco do Nordeste, Finep, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Consórcio Nordeste, que recebeu um volume expressivo de propostas de investimento. Os 189 projetos aprovados somam cerca de R$ 113 bilhões em demanda por crédito, distribuídos por diferentes setores da economia, demonstrando o dinamismo do ambiente produtivo regional e a necessidade de ampliar a oferta de financiamento de longo prazo.

Administrado pela Sudene, o FDNE é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O fundo financia projetos considerados estratégicos para a transformação da base produtiva nordestina, contribuindo para a modernização da infraestrutura, o fortalecimento da indústria, a expansão das energias renováveis e a geração de emprego e renda em toda a área de atuação da Autarquia.

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