Inflação dá trégua no Grande Recife em junho, mas acumulado do ano acende alerta

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O alívio temporário verificado no indicador geral foi impulsionado majoritariamente pela queda nos custos de setores de grande relevância no consumo

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Os preços ao consumidor na Região Metropolitana do Recife registraram uma trajetória de estabilidade com leve viés de baixa no mês de junho de 2026. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (10), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou uma variação negativa de 0,04%, interrompendo uma sequência de altas consecutivas observadas desde dezembro do ano passado. Apesar do recuo pontual no mês, a inflação acumulada no primeiro semestre atingiu 3,91%, evidenciando que o cenário de pressões inflacionárias sobre o orçamento doméstico ainda persiste.

O alívio temporário verificado no indicador geral foi impulsionado majoritariamente pela queda nos custos de setores de grande relevância no consumo. O grupo de transportes liderou as baixas de junho com uma retração de 0,54%. Por representar quase um quinto do peso total do IPCA, o recuo neste segmento foi decisivo para puxar o índice para o terreno negativo, embora o setor ainda acumule uma expressiva alta de 4,31% ao longo de 2026.

Outra contribuição fundamental partiu do grupo de alimentação e bebidas, que registrou queda de 0,20%. Sendo a categoria de maior peso no bolso dos recifenses, a redução dos alimentos funcionou como uma importante barreira contra novos avanços inflacionários generalizados, mesmo carregando uma elevação acumulada de 4,42% no ano.

Em contrapartida, alguns segmentos continuaram a encarecer, impedindo um recuo mais expressivo do índice. As despesas pessoais lideraram as altas mensais com um avanço de 0,76%, seguidas pelo setor de comunicação, que subiu 0,46%. No caso da comunicação, o IBGE destaca que os preços vêm registrando aumentos contínuos desde abril, acumulando uma alta de 2,46% no ano e corroendo de forma persistente o poder de compra local, apesar de sua participação mais contida no cálculo global.

Custo de vida pesa mais para famílias de baixa renda

A desaceleração de junho não foi sentida da mesma forma por todas as faixas sociais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação do custo de vida especificamente para famílias com rendimento de até cinco salários mínimos, registrou recuo de 0,06% em junho. No entanto, o acumulado no ano para essa parcela da população alcançou 4,03%, superando a média do índice amplo. A disparidade reflete um impacto proporcionalmente maior da inflação sobre as famílias mais vulneráveis da região metropolitana.

Para este público, a retração de 0,28% no grupo de alimentação e bebidas e a queda de 0,32% em habitação foram determinantes para conter o índice mensal, dado que os alimentos e o custo da moradia chegam a representar bem mais do que um terço de todo o orçamento dessas famílias. Por outro lado, o grupo de despesas pessoais repetiu a tendência de alta expressiva e subiu 0,81% no segmento, acumulando elevação de 3,32% no ano e mantendo a pressão sobre os gastos cotidianos.