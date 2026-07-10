Exportações de Pernambuco recuam 52% em junho; importações crescem e balança comercial tem déficit de US$ 550 milhões
A pauta de exportações de Pernambuco em junho foi liderada pelo óleo combustível (US$ 28,7 milhões), seguido pelo coque de petróleo (US$ 14,7 milhões)
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O comércio exterior de Pernambuco registrou desempenhos opostos no mês de junho de 2026. Enquanto as exportações do estado apresentaram uma forte retração, as importações mantiveram a trajetória de crescimento. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), analisados pelo Hub do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE).
No mês passado, as exportações pernambucanas somaram US$ 131,2 milhões. O montante representa uma queda de 17,5% na comparação com o mês de maio e um recuo expressivo de 52,4% em relação a junho de 2025.
Em contrapartida, as importações alcançaram US$ 681,6 milhões. O resultado aponta um avanço de 11,5% frente ao mês anterior e uma alta de 20,5% no confronto com o mesmo período do ano passado. Com o descompasso entre as vendas e as compras externas, a balança comercial de Pernambuco fechou o mês com um déficit de US$ 550,4 milhões. A corrente de comércio — que soma o volume total de exportações e importações — atingiu US$ 812,8 milhões.
Combustíveis e agronegócio lideram os fluxos
A pauta de exportações de Pernambuco em junho foi liderada pelo óleo combustível (US$ 28,7 milhões), seguido pelo coque de petróleo (US$ 14,7 milhões), mangas frescas ou secas (US$ 14,5 milhões), automóveis com motor de explosão (US$ 12,2 milhões) e outros açúcares de cana (US$ 8,3 milhões). Os principais destinos dessas mercadorias foram Singapura (US$ 28,0 milhões), Argentina (US$ 21,4 milhões), Omã (US$ 14,7 milhões) e Estados Unidos (US$ 10,8 milhões).
Do lado das importações, os produtos com maior peso financeiro foram outras gasolinas (exceto para aviação), somando US$ 54,3 milhões; outros propanos liquefeitos, com US$ 49,9 milhões; p-xileno, com US$ 47,3 milhões; e gasóleo (óleo diesel), com US$ 41,8 milhões. Os principais países fornecedores para o mercado pernambucano foram os Estados Unidos (US$ 149,8 milhões), a China (US$ 100,3 milhões), a Argentina (US$ 86,8 milhões), a Itália (US$ 47,8 milhões) e a Rússia (US$ 45,4 milhões).
De acordo com a presidência da Fecomércio-PE, o recuo nas vendas externas reflete a volatilidade de commodities específicas. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, avaliou o cenário. “As exportações pernambucanas apresentam sensibilidade às variações do mercado externo, especialmente em produtos derivados do petróleo e do setor sucroalcooleiro. Mesmo com a retração comparado ao ano passado, a diversificação dos mercados de destino permanece como um fator importante para ampliar oportunidades comerciais e reduzir a exposição às oscilações da demanda internacional”.
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As tensões geopolíticas e comerciais entre as maiores potências do planeta tendem a respingar nos mercados regionais, conforme pontuou o economista Rafael Lima, da Fecomércio-PE.
“O comércio exterior permanece inserido em um cenário internacional de maior incerteza, especialmente diante das mudanças nas relações comerciais entre grandes economias, como Estados Unidos e China. Para Pernambuco, esse ambiente exige atenção, pois alterações nas políticas tarifárias podem afetar segmentos relevantes da pauta exportadora, incluindo cadeias que mantêm os Estados Unidos entre seus mercados de destino”.