Exportações de Pernambuco recuam 52% em junho; importações crescem e balança comercial tem déficit de US$ 550 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A pauta de exportações de Pernambuco em junho foi liderada pelo óleo combustível (US$ 28,7 milhões), seguido pelo coque de petróleo (US$ 14,7 milhões)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O comércio exterior de Pernambuco registrou desempenhos opostos no mês de junho de 2026. Enquanto as exportações do estado apresentaram uma forte retração, as importações mantiveram a trajetória de crescimento. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), analisados pelo Hub do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE).

No mês passado, as exportações pernambucanas somaram US$ 131,2 milhões. O montante representa uma queda de 17,5% na comparação com o mês de maio e um recuo expressivo de 52,4% em relação a junho de 2025.

Em contrapartida, as importações alcançaram US$ 681,6 milhões. O resultado aponta um avanço de 11,5% frente ao mês anterior e uma alta de 20,5% no confronto com o mesmo período do ano passado. Com o descompasso entre as vendas e as compras externas, a balança comercial de Pernambuco fechou o mês com um déficit de US$ 550,4 milhões. A corrente de comércio — que soma o volume total de exportações e importações — atingiu US$ 812,8 milhões.

Combustíveis e agronegócio lideram os fluxos



A pauta de exportações de Pernambuco em junho foi liderada pelo óleo combustível (US$ 28,7 milhões), seguido pelo coque de petróleo (US$ 14,7 milhões), mangas frescas ou secas (US$ 14,5 milhões), automóveis com motor de explosão (US$ 12,2 milhões) e outros açúcares de cana (US$ 8,3 milhões). Os principais destinos dessas mercadorias foram Singapura (US$ 28,0 milhões), Argentina (US$ 21,4 milhões), Omã (US$ 14,7 milhões) e Estados Unidos (US$ 10,8 milhões).

Do lado das importações, os produtos com maior peso financeiro foram outras gasolinas (exceto para aviação), somando US$ 54,3 milhões; outros propanos liquefeitos, com US$ 49,9 milhões; p-xileno, com US$ 47,3 milhões; e gasóleo (óleo diesel), com US$ 41,8 milhões. Os principais países fornecedores para o mercado pernambucano foram os Estados Unidos (US$ 149,8 milhões), a China (US$ 100,3 milhões), a Argentina (US$ 86,8 milhões), a Itália (US$ 47,8 milhões) e a Rússia (US$ 45,4 milhões).

De acordo com a presidência da Fecomércio-PE, o recuo nas vendas externas reflete a volatilidade de commodities específicas. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, avaliou o cenário. “As exportações pernambucanas apresentam sensibilidade às variações do mercado externo, especialmente em produtos derivados do petróleo e do setor sucroalcooleiro. Mesmo com a retração comparado ao ano passado, a diversificação dos mercados de destino permanece como um fator importante para ampliar oportunidades comerciais e reduzir a exposição às oscilações da demanda internacional”.

As tensões geopolíticas e comerciais entre as maiores potências do planeta tendem a respingar nos mercados regionais, conforme pontuou o economista Rafael Lima, da Fecomércio-PE.

“O comércio exterior permanece inserido em um cenário internacional de maior incerteza, especialmente diante das mudanças nas relações comerciais entre grandes economias, como Estados Unidos e China. Para Pernambuco, esse ambiente exige atenção, pois alterações nas políticas tarifárias podem afetar segmentos relevantes da pauta exportadora, incluindo cadeias que mantêm os Estados Unidos entre seus mercados de destino”.