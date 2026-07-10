Dia da Pizza: Pernambuco é o sexto estado que mais pede pizzas em mercados pelo iFood

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Levantamento do iFood aponta mais de 23 mil pizzas entregues na categoria em 2026 e mostra preferência dos pernambucanos pela calabresa no delivery

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A pizza continua entre os pratos mais consumidos pelos brasileiros no delivery e também ganhou espaço nos pedidos feitos pelos pernambucanos. No Dia da Pizza, celebrado nesta sexta-feira (10), um levantamento do iFood Tendências aponta que Pernambuco ocupa a sexta posição entre os estados que mais pedem pizzas pela categoria Mercado da plataforma.

Segundo os dados, foram mais de 23 mil pizzas entregues em Pernambuco apenas nessa modalidade no primeiro semestre de 2026. Entre as opções disponíveis em supermercados e atacados, a pizza de mussarela aparece como a preferida dos consumidores do estado.

Já no delivery de restaurantes, as escolhas mudam. As pizzarias pernambucanas registram maior procura pela pizza de calabresa, que lidera o ranking estadual, seguida por frango com requeijão cremoso, mussarela, margherita e portuguesa.

Consumo se concentra no jantar e aos fins de semana

O levantamento também mostra os hábitos dos consumidores do estado. Mais de 94% dos pedidos de pizzas em restaurantes acontecem no período do jantar.

O fim de semana concentra mais de 62% do volume de pedidos, com o domingo aparecendo como o dia de maior movimento em 2026.

No Brasil, o iFood registrou mais de 50 milhões de pedidos de pizzas no primeiro semestre deste ano, uma média de 195 pizzas entregues por minuto. A plataforma também identificou aumento de 27% no número de novas pizzarias parceiras no país.

Como surgiu o Dia da Pizza

A data foi criada em 1985 pelo então secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho.

Naquele ano, para celebrar a história e a influência da imigração italiana no país, Carvalho promoveu um concurso estadual para escolher as dez melhores pizzas dos sabores marguerita e muçarela de São Paulo.

A iniciativa teve grande repercussão e o dia da final da competição passou a ser adotado oficialmente como o Dia da Pizza. Com a popularidade do prato no país, a comemoração deixou de ser restrita ao estado paulista e passou a ser celebrada nacionalmente.

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