Previdência privada bate R$ 1,8 trilhão em ativos e avança em Pernambuco
No mercado, dois produtos concentram a maior parte das contratações: PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre)
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A previdência privada atravessa um momento de expansão expressiva no Brasil. De acordo com o último relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), divulgado em janeiro de 2026, os planos do setor somavam R$ 1,8 trilhão em ativos - alta de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O movimento de crescimento é ainda mais intenso no Nordeste. Em Pernambuco, o mercado de previdência privada registrou crescimento em 2025, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Acompanhando uma tendência de expansão nacional, o saldo dos planos do tipo VGBL alcançou R$ 1,85 bilhão até julho, resultado 9,5% superior ao verificado no mesmo período de 2023.
No mercado, dois produtos concentram a maior parte das contratações: o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Apesar de compartilharem o objetivo de estimular o investimento de longo prazo, os planos têm perfis distintos e atendem a públicos diferentes — o que torna a escolha entre eles um passo importante no planejamento financeiro.
De acordo com Sérgio Guedes, CEO da SIR Investimentos, escolher o plano mais adequado exige uma análise criteriosa do perfil do investidor e da forma como ele declara o Imposto de Renda.
“A escolha ideal depende da forma de declaração do Imposto de Renda, da renda anual, do patrimônio já acumulado e dos objetivos financeiros”, explica. “Um planejamento adequado pode gerar ganhos relevantes ao longo dos anos, tanto pelo efeito dos juros compostos quanto pela eficiência tributária”, complementa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PGBL e VGBL
O PGBL costuma ser mais indicado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda e contribui para a Previdência Social ou para um regime próprio de previdência. Nessa modalidade, é possível deduzir da base de cálculo do IR as contribuições anuais de até 12% da renda bruta tributável, adiando o pagamento do imposto para o momento do resgate ou do recebimento da renda.
Já o VGBL tende a ser mais vantajoso para quem utiliza a declaração simplificada ou é isento do Imposto de Renda. Nesse caso, não há benefício fiscal na contribuição, mas a tributação incide apenas sobre os rendimentos obtidos, e não sobre o valor total investido.
Além da escolha entre PGBL e VGBL, o investidor também deve avaliar aspectos como taxa de administração, política de investimentos, histórico de desempenho dos fundos, perfil de risco e o regime de tributação, que pode ser progressivo ou regressivo.
"Muitas pessoas ainda enxergam a previdência privada apenas como uma aposentadoria complementar, mas ela também pode ser uma ferramenta eficiente para planejamento sucessório, organização patrimonial e construção de riqueza no longo prazo”, diz Sérgio. Quanto mais cedo o investidor começa, maior tende a ser o impacto positivo da capitalização dos recursos ao longo do tempo”, finaliza.