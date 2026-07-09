Entidades empresariais de Brasil e EUA pedem acordo para barrar novas tarifas comerciais

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Como prioridade imediata, os setores privados demandam que as negociações foquem em ampliar o acesso a mercados comuns ao Brasil e aos Estados Unidos

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A Amcham Brasil, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a U.S. Chamber of Commerce enviaram, nesta quinta-feira (9), uma carta conjunta aos governos do Brasil e dos Estados Unidos. No documento, as entidades defendem a construção de um acordo de curto prazo para alcançar uma solução negociada no âmbito da investigação da Seção 301, que envolve o mercado brasileiro, e evitar a aplicação de tarifas adicionais sobre as exportações do país.

Segundo o manifesto das organizações, o entendimento mútuo é o caminho mais eficaz para fortalecer a competitividade, ampliar oportunidades econômicas e gerar resultados duradouros na relação bilateral. O grupo alerta que a imposição de novas barreiras traria efeitos indesejados para empresas, trabalhadores e consumidores de ambas as nações. O plano proposto sugere que este pacto inicial seja o primeiro passo de uma agenda incremental dividida em duas etapas para aprofundar a cooperação econômica.

Como prioridade imediata, os setores privados demandam que as negociações foquem em ampliar o acesso a mercados para insumos industriais, bens de capital e produtos voltados à segurança energética, ao desenvolvimento de data centers e à infraestrutura de inteligência artificial. Também entram na lista de urgências o aprofundamento da cooperação regulatória nos setores automotivo, de saúde e de equipamentos médicos, além do apoio à extensão de longo prazo da moratória da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a não incidência de direitos aduaneiros em transmissões eletrônicas.

A pauta de curto prazo ainda exige avanços na propriedade intelectual e segurança jurídica. As entidades cobram a aceleração no exame de patentes e a redução do estoque de pedidos pendentes no Brasil, especialmente nos ramos de saúde e biofarmacêutico, bem como o combate à pirataria e a implementação integral do Protocolo Anticorrupção do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica (ATEC). Na área de transição ecológica, é pedida a cooperação em minerais críticos por meio de mapeamento geológico conjunto, pesquisa e investimentos para o processamento e criação de cadeias de fornecimento bilaterais seguras.

Em um segundo momento, a proposta é expandir as discussões para áreas de interesse mútuo mais amplas. Os temas sugeridos incluem a resiliência das cadeias produtivas, economia digital, comércio eletrônico, facilitação de comércio, inovação, descarbonização industrial, transportes, agricultura e o setor farmacêutico.

A correspondência foi endereçada formalmente a autoridades de alto escalão dos dois países. No Brasil, os destinatários foram o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Nos Estados Unidos, o texto foi encaminhado ao representante comercial do país (USTR), Jamieson Greer, e ao secretário de Estado, Marco Rubio.

“Às vésperas do prazo final da investigação, é essencial um esforço concentrado dos governos do Brasil e dos Estados Unidos para viabilizar um acordo que evite a aplicação das tarifas e abra espaço para uma agenda mais ampla de fortalecimento da relação econômica bilateral”, afirma Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

Juntas, as três instituições signatárias representam milhares de corporações nos dois lados do hemisfério e reforçam o compromisso de buscar o fortalecimento da parceria por meio do diálogo institucional e da cooperação entre os setores público e privado.