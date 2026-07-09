Bonéu de João Gomes tem assinatura de mestre do couro que já é presença histórica na Fenearte

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Presença na Fenearte há 18 anos, Irineu do Mestre viu a demanda por suas peças em couro crescer até 50% com a viralização do bonéu de João Gomes

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Todas as vezes que João Gomes vai participar de um evento mais importante liga para o artesão Irineu do Mestre, em Salgueiro, pedindo um bonéu diferente. O acessório, hoje parte da identidade visual do cantor, presente em shows, entrevistas e apresentações, tem por trás um artista do couro com 53 anos de trajetória e presença em mais de 40 países antes de qualquer bonéu viralizar. O próprio João Gomes conta que foi o artesão quem lhe ajudou a construir essa identidade. Desde o primeiro, o número já está perto de 60.

As famílias dos dois sertanejos de Salgueiro e Serrita, têm uma relação. Irineu é próximo de Raimundo Nivaldo, tio do cantor, e já fazia peças para João antes do bonéu existir. O artesáo, aliás, Irineu faz questão de separar os termos. Para ele, a peça de aba curta apenas na frente não é um boné comum, e sim um "bonéu, filho do chapéu".

O primeiro bonéu nasceu como ideia de presente de aniversário sugerida por Dona Kátia, mãe de João. Ela perguntou ao artesão o que ele poderia fazer de diferente das peças que cantor já tinha e ele sugeriu um bonéu de cor vinho. "Dona Kátia me contou que ele gostou tanto que dormiu com ele na cabeça, não quis mais tirar", lembra.

Para esta edição da Fenearte, Irineu tentou levar entre 300 e 500 bonéus, mas a demanda foi maior do que a produção conseguiu atender - Jailton Júnior/JC Imagem

Desde então, já são 57 bonéus feitos só para João Gomes, em mais de dez modelos diferentes, cada um pensado para uma ocasião específica. Houve peça personalizada para a premiação do Gremmy Latino, para a participação no "Mais Você", com Ana Maria Braga, para o dueto com Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo, para o show no calçadão de Copacabana, no Rio, e até para uma viagem à Disneylandia, quando Irineu enviou dez bonéus, incluindo um com estampa de Toy Story. "Sou muito grato a João Gomes, ele me levou para o mundo. Sem falar na relação de irmão que tenho com ele", diz.

Depois que viralizou começaram a surgir várias cópias. Nas plataformas de venda online é possível encontrar vários produtos com o nome de boné de João Gomes, cada um dizendo que é o original. O mestre do couro não se importa com as cópias. "Como meu avô gostava de repetir, o sol nasceu para todos", diz.

Couro na Fenearte

Nesta 26a Fenearte, que segue até 19 de junho no Pernambuco Centro de Convenções, Irineu do Mestre comemora a fama recente do bonéu, seus 18 anos de feira, uma trajetória internacional construída há décadas e a homenagem aos artesãos do couro, com o tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que transforma". "Acredito que esse reconhecimento ao couro vai estimular mais as vendas. No estande estão à venda chapéus, sandálias e bolsas.

Irineu do Mestre é a terceira geração de uma família de mestres do couro. "A tradição começou em 1909, com meu avô, mestre Luiz e seguiu com meus pais, Zé do Mestre e dona Toinha, que fizeram gibão para vaqueiros por 60 anos". Hoje, aos 60 anos e com 53 deles dedicados ao ofício, Irineu vê a herança seguir com os três filhos. "A quarta geração já está garantida com meus filhos Irineu Júnior, Wellington Bruno e Lavínia de Barros Barbosa, que trabalham muito bem com o couro", comemora.

Antes de qualquer fama ligada a João Gomes, Irineu do Mestre já tinha suas peças vendidas em mais de 40 países. Seu trabalho em couro já estampou novelas, minisséries e seriados da teledramaturgia brasileira, além de desfiles de escolas de samba em São Paulo e, em 2015, passarelas de moda em Londres, Milão e Paris.

Há décadas ele também é o responsável pelos ternos de couro sorteados para vaqueiros na tradicional Missa do Vaqueiro, em Serrita, e leva peças à Fenearte desde 2008. "O vaqueiro é um herói".



A lista de artistas nordestinos que já vestiram criações do artesão inclui nomes como Dominguinhos, que chegava a ligar diretamente para seu celular para encomendar peças, além de Raimundo Fagner, Evaldo Monteiro e Flávio Leandro. Irineu guarda ainda uma lembrança de infância com Luiz Gonzaga, que passou a mão em sua cabeça na Missa do Vaqueiro, embora nunca tenha chegado a fazer uma peça para o Rei do Baião.

Na Fenearte deste ano, a homenagem aos seleiros de Pernambuco coloca sob os holofotes um artesão da Fazenda Cacimbinha, em Salgueiro, que mantém viva a tradição secular do couro.

Serviço:

A feira está aberta de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h. Os ingressos para a feira custam R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada), de segunda a quinta-feira, ou R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), de sexta a domingo.