Ministro do Empreendedorismo se reúne com Sebrae/PE e discute entrada de órgãos federais no Contrata+Brasil

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Encontro ocorreu nesta quarta-feira (8), no Recife, e também contou com apresentação de projetos desenvolvidos pelo Sebrae Pernambuco

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O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, anunciou nesta quarta-feira (8) uma nova etapa de expansão do Contrata+Brasil, plataforma voltada à contratação de pequenos serviços por órgãos públicos. A mudança prevê a entrada de instituições federais no sistema.

A informação foi divulgada durante uma reunião do ministro com o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, na sede da instituição, no Recife. O encontro fez parte de uma agenda de Paulo Pereira pelo Nordeste.

Criado há pouco mais de um ano, em parceria com o Sebrae, o Contrata+Brasil conecta microempreendedores individuais a demandas de manutenção e pequenos reparos de órgãos públicos.

De acordo com o Sebrae/PE, a plataforma possui mais de 8 mil microempreendedores cadastrados no país. Em Pernambuco, são 90 órgãos participantes e 436 demandas registradas.

Plataforma surgiu a partir de iniciativa do Recife

A ferramenta federal foi inspirada no GO MEI, plataforma desenvolvida pela Prefeitura do Recife com apoio do Sebrae/PE. O sistema municipal tinha como objetivo aproximar microempreendedores de oportunidades de prestação de serviços para a administração pública.

Durante a reunião, Paulo Pereira afirmou que a inclusão de empresas federais deve ampliar a participação de instituições no Contrata+Brasil. Entre os exemplos citados pelo ministro estão bancos públicos e os Correios.

Além da discussão sobre a plataforma, representantes do Sebrae/PE apresentaram outros projetos desenvolvidos pela instituição, como o Programa PE Artesão, voltado para capacitação e comercialização de produtos de artesãos pernambucanos.

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