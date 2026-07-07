Projeto recicla solar recolhe mais de 40 toneladas de resíduos no são joão de caruaru

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Iniciativa de logística reversa da Solar Coca-Cola alcança a marca de 175 toneladas coletadas no acumulado de três anos de parceria

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Alinhada à sua agenda global de sustentabilidade, a Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola com atuação em 70% do território nacional, encerrou sua participação na temporada junina de 2026 consolidando o impacto socioambiental positivo em uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, a companhia levou o Recicla Solar, seu projeto de economia circular, ao São João de Caruaru, registrando uma de suas operações de logística reversa mais robustas do ano.

Durante os 16 dias de festividades, iniciados em 30 de maio, a Central Sustentável montada às margens do Pátio do Forró contabilizou a coleta exata de 40.269,31 quilos de resíduos. A ação cobriu os dois principais polos do evento: o Pátio do Forró e o Alto do Moura. Com o resultado desta edição, o programa atinge a marca histórica de mais de 175 toneladas de materiais recolhidos e destinados corretamente no acumulado entre os anos de 2023 e 2026.

A operação foi viabilizada por meio de uma parceria entre a fabricante, a Prefeitura de Caruaru, a Cooperativa Estadual de Catadores Profissionais (COESCAP), o Instituto Desafio Jovem Caruaru, a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Caruaru (ACRSC) e outras empresas parceiras. Todo o material passou por um processo rigoroso de triagem. Desse total, o plástico PET somou 6.945,95 quilos, volume que será direcionado aos agregadores da companhia para reinserção no ciclo produtivo. O balanço final de 2026 apontou ainda o processamento de 9.088,53 quilos de outros plásticos, 9.532,55 quilos de alumínio, 14.087,50 quilos de vidro e 614,78 quilos de papelão.

Além do benefício direto da limpeza urbana, os indicadores de impacto ambiental gerados para o município foram expressivos. A destinação correta dos resíduos evitou a emissão de 107.070,3 quilos de gás carbônico (CO²) na atmosfera e resultou em uma economia de 22,72 metros cúbicos de espaço em aterros sanitários. No consumo de recursos, a iniciativa poupou 141.919,5 quilowatts-hora de energia, preservou 27.309,8 litros de petróleo e economizou 1.130.903 litros de água.

No âmbito social, a engrenagem promoveu a geração de renda direta para 113 agentes de reciclagem locais, injetando aproximadamente R$ 100 mil na economia de Caruaru. Como suporte humanitário, a Solar Coca-Cola distribuiu cestas básicas aos profissionais envolvidos e investiu na estruturação física da Central Sustentável, garantindo um ambiente de trabalho seguro e equipado para a categoria.

O diretor regional da Solar Coca-Cola, Tiago Pio, destacou o orgulho da companhia em fazer parte da tradição nordestina aliando cultura e responsabilidade social. Ele reforçou que o trabalho fortalece a cadeia produtiva local e contribui diretamente para a meta de neutralidade de PET em Pernambuco, estado onde a empresa já retira do meio ambiente mais embalagens plásticas do que coloca no mercado de consumo.

O volume expressivo coletado em Caruaru faz parte da estratégia macro do Recicla Solar, criado em 2021 para expandir a reciclagem pós-consumo no país através do apoio técnico e financeiro a cooperativas. Atualmente, Pernambuco se destaca como um dos territórios onde a Solar atingiu a neutralidade de PET, devolvendo à economia circular uma quantidade de resíduos equivalente a 100% das embalagens comercializadas pela empresa no estado. Desde a sua criação, o programa já destinou mais de 7.222 toneladas de resíduos plásticos em solo pernambucano.