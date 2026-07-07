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Economia | Notícia

Movecta investe mais de R$ 100 milhões para expandir operações no Porto de Suape

Com mais de sete décadas de história, a Movecta opera atualmente em pontos estratégicos de comércio exterior em São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco

Por Lucas Moraes Publicado em 07/07/2026 às 19:44
A unidade da Movecta em Suape atende a demandas complexas de setores em expansão no Nordeste
A unidade da Movecta em Suape atende a demandas complexas de setores em expansão no Nordeste - DIVULGAÇÃO

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A Movecta, uma das principais operadoras logísticas do Brasil, anunciou um plano de investimentos superior a R$ 100 milhões para os próximos anos com o objetivo de ampliar suas operações no Porto de Suape, no Grande Recife. O aporte visa à fortalecer a presença da companhia no Nordeste e faz parte do Plano Movecta 2030, que projeta dobrar o faturamento da empresa em mercados prioritários.

Na primeira fase do projeto, serão aportados aproximadamente R$ 20 milhões para duplicar a área alfandegada do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA). Com a expansão, o espaço útil da operadora saltará dos atuais 96 mil metros quadrados para 180 mil metros quadrados, consolidando a Movecta como a maior operadora retroportuária em área alfandegada de Pernambuco.

O projeto de ampliação abrange a incorporação de 84 mil metros quadrados adicionais. Para cumprir as exigências de alfandegamento da Receita Federal, os recursos serão destinados a obras de infraestrutura que incluem o cercamento perimetral, pavimentação, instalação de sistemas de monitoramento por circuito fechado de TV e a modernização de áreas dedicadas ao atendimento do setor químico. Além das intervenções físicas, a companhia prevê aportes em novas tecnologias e maquinários para elevar a eficiência e a segurança das operações locais.

A unidade da Movecta em Suape atende a demandas complexas de setores em expansão no Nordeste, com destaque para a indústria automotiva, de maquinários, plásticos, bebidas e químicos. O potencial da região é chancelado pelos resultados operacionais recentes, uma vez que a estrutura movimentou mais de 30 mil contêineres e 544 mil toneladas de carga geral ao longo do ano passado.

Segundo o CEO da Movecta, Rodrigo Casado, o investimento reforça o compromisso de longo prazo da companhia com o desenvolvimento econômico de Pernambuco e do comércio exterior do país, garantindo maior escala para absorver as necessidades logísticas dos clientes. O executivo destaca que o aporte permitirá ao grupo gerenciar fluxos operacionais ainda mais complexos. A expansão também trará reflexos sociais imediatos na região, com a previsão de gerar até 100 novos postos de trabalho entre as fases de obras e o início das novas atividades operacionais do terminal.

Com mais de sete décadas de história, a Movecta opera atualmente em pontos estratégicos de comércio exterior nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. Ao todo, a empresa administra oito unidades operacionais que somam mais de 450 mil metros quadrados de área útil, sendo a única do setor com terminais alfandegados posicionados nos principais hubs marítimos brasileiros.

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