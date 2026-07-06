PIB agropecuário do Nordeste cresce 6,5% em 2025 e supera R$ 135 bilhões
Os dados foram divulgados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste
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O Produto Interno Bruto (PIB) do setor agropecuário do Nordeste superou R$ 135,6 bilhões, em 2025. O valor é 6,5% acima do registrado no ano anterior. O PIB representa a soma de todas as riquezas geradas do setor, que engloba toda a cadeia produtiva da produção da agricultura e da pecuária até o consumidor final.
Os dados são do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB).
Segundo o levantamento do Etene, o valor do PIB agropecuário pula para R$ 149,2 bilhões quando são somados os valores dos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo atendidos pelo BNB. O levantamento combina dados das Contas Regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com estimativas econômicas e projeções setoriais recentes.
De acordo com a pesquisadora Hellen Cristina Saraiva Leão, responsável pelo estudo, a alta foi influenciada principalmente pela produção de grãos como soja e milho, pelo desempenho da pecuária bovina e de aves e por cadeias específicas como fruticultura irrigada e cana-de-açúcar.
Banco do Nordeste contribuiu com R$ 34 bilhões
O Banco do Nordeste contribuiu para o crescimento das atividades agropecuárias em sua área de atuação (estados nordestinos e partes de Minas Gerais e Espírito Santo) com o financiamento de R$ 34,8 bilhões em 2025. Os recursos foram destinados aos segmentos de agricultura, pecuária, agroindústria e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
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"O setor agropecuário é um dos grandes responsáveis pelo crescimento da economia da nossa área de atuação. O Banco do Nordeste está aplicando cada vez mais nessas atividades. De 2024 para 2025, os financiamentos subiram mais de 15% para atividades agropecuárias. E somente nos cinco primeiros meses de 2026, foram mais de R$ 13 bilhões", afirma o gerente do Etene, Allisson Martins.