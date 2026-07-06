Banco do Brasil destina mais de R$ 2 bilhões para financiar a safra 2026/27 em Pernambuco

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Do valor total financiado, R$ 654 milhões serão destinados aos pequenos e médios produtores rurais e R$ 1,3 bilhão à agricultura empresarial

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O Banco do Brasil disponibilizará mais de R$ 2 bilhões para o financiamento da safra 2026/27 em Pernambuco. Desse total, R$ 654 milhões serão destinados aos pequenos e médios produtores rurais e R$ 1,3 bilhão à agricultura empresarial.

O volume contempla operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização em todo o estado e atenderá produtores rurais de diferentes portes e segmentos, contribuindo para o fortalecimento da atividade agropecuária, a geração de renda no campo e o aumento da competitividade dos negócios rurais pernambucanos.



“O agronegócio pernambucano reúne atividades estratégicas para a economia do estado, com destaque para a fruticultura irrigada, a bovinocultura, a avicultura, a caprinovinocultura e a produção de cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, a agricultura familiar tem papel fundamental na produção de alimentos e na geração de renda para milhares de famílias. Com os recursos do Plano Safra, vamos seguir apoiando custeio, investimento e comercialização, fortalecendo as principais cadeias produtivas locais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do campo pernambucano”, afirma Thiago Bandeira, superintendente do BB em Pernambuco.



Em âmbito nacional, o Banco do Brasil disponibilizará R$ 210 bilhões para o financiamento da safra 2026/27, reafirmando sua posição como principal parceiro financeiro do agronegócio brasileiro. Do total, R$ 40 bilhões serão destinados aos pequenos e médios produtores rurais e R$ 170 bilhões à agricultura empresarial.



Para a nova safra, o Banco mantém o foco na concessão responsável de crédito, com atenção à qualidade das operações e ao fortalecimento das garantias, promovendo mais segurança para produtores rurais e para o sistema nacional de financiamento agropecuário.



Além do crédito rural, o Banco do Brasil oferece soluções completas para o setor, incluindo seguros, instrumentos de mitigação de riscos, meios de pagamento e ferramentas de gestão financeira, contribuindo para o aumento da produtividade, da sustentabilidade e da competitividade dos produtores em Pernambuco e em todo o país.



Com presença em todos os municípios pernambucanos e atuação em todo o território nacional, o Banco do Brasil segue ao lado dos produtores rurais, apoiando investimentos, inovação e o crescimento sustentável do agronegócio brasileiro.



Para mais informações, acesse www.bb.com.br/planosafra.