Reciclagem e energia renovável lideram agenda ambiental

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Relatório ASG 2025 detalha avanços na gestão de resíduos e no consumo de energia limpa, com cooperativas como parceiras centrais do processo

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Laudicéa Maria da Silva, 67 anos, coleta resíduos no RioMar Recife desde antes de o shopping abrir as portas. Começou na obra, ficou na operação. Hoje preside a Copagres, uma das cinco cooperativas de reciclagem que fazem a gestão de resíduos nos shoppings do Grupo JCPM e que em 2025 transformaram 2.352 toneladas de material em R$ 1,6 milhão em renda para 168 catadores.



A história de Laudicéa ilustra um modelo que o grupo consolidou ao longo dos últimos anos e que está no centro do Relatório ASG 2025: a gestão de resíduos desenhada para incluir cooperativas em todas as etapas do processo, combinando desempenho ambiental com geração de renda.



Entre as frentes ambientais do relatório, essa e o consumo de energia renovável concentram a maior parte dos esforços da empresa. Na energia, o avanço já está consolidado. Na reciclagem, os números cresceram e a empresa projeta saltos expressivos até 2027.



Energia limpa



Toda a energia elétrica consumida nas operações dos shoppings do grupo já vem de fontes limpas com certificação internacional de origem, compromisso mantido desde 2022. Para a empresa, a frente está consolidada e o foco agora é ampliar a eficiência em outras fontes de emissão.



"A gente avançou na medição e também na mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Não queremos só medir, mas tomar medidas para mitigar essas emissões. Energia e resíduos são grandes vilões no setor de emissões. Cada vez mais estamos buscando alternativas para ser mais eficiente na destinação de resíduos", afirma a gerente de sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Pascoal.



Gestão de resíduos



Em 2025, os sete shoppings administrados diretamente pelo grupo geraram 12.845 toneladas de resíduos, volume aproximadamente 1% superior ao do ano anterior, reflexo do crescimento operacional. Do total, 25% foi reaproveitado em vez de ir para aterro, percentual que se mantém estável nos últimos cinco anos. O desafio, portanto, é crescer em reciclabilidade num cenário em que o volume total de resíduos também cresce.



A meta é ambiciosa. A projeção para 2026 é ampliar o índice em até 12 pontos percentuais. Para 2027, determinados negócios do grupo devem chegar a 62% de aproveitamento, o que, segundo o relatório, tem potencial de reduzir em até 61% as emissões indiretas associadas à destinação de resíduos. Do total de resíduos recicláveis, 75% já são geridos pelas cooperativas parceiras, modelo que o grupo considera estratégico tanto pelo impacto ambiental quanto pela inclusão produtiva que gera.



Catadores parceiros



A presidente da Copagres, Laudicéa Maria da Silva, começou recolhendo resíduos da construção do RioMar Recife e segue na parceria com o shopping há mais de uma década - Divulgação

No RioMar Recife, o grupo disponibiliza às cooperativas um centro para triagem, maquinários e equipamentos de proteção individual. "Começamos recolhendo os resíduos da construção e continuamos até hoje. O RioMar montou uma estrutura pioneira para o catador, com sala de convivência, espaço climatizado para o pessoal descansar e fazer a refeição. O shopping nos dá condições", diz Laudicéa.



Ela destaca que o reconhecimento do trabalho do catador avançou, mas ainda há espaço para crescer. "Durante muito tempo o catador foi invisível, mas vieram as políticas públicas e a sociedade começou a enxergar que fazemos um trabalho não só para obter renda, mas também um trabalho ambiental, de melhoria para toda a comunidade”, avalia.



A limitação, segundo ela, está na população em geral. "A renda poderia ser muito maior se tivesse um projeto de educação ambiental, de conscientização da população. Hoje, mesmo com tanta informação, tem gente que não separa o seco do molhado e muito material se estraga. A reciclagem poderia crescer bastante”, acredita Laudicéa.