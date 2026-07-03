Neoenergia anuncia investimento de R$ 9,7 bilhões e reforço do fornecimento de energia em Pernambuco até 2030
Plano prevê novas subestações, redes subterrâneas e modernização do sistema em todo o estado
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A Neoenergia Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (3), um investimento recorde de R$ 9,7 bilhões para ampliar e modernizar a infraestrutura elétrica do estado entre 2026 e 2030.
O plano prevê a construção de novas subestações, expansão das redes de distribuição, implantação de redes subterrâneas em áreas estratégicas e projetos de digitalização do sistema elétrico em todas as regiões do estado.
O anúncio foi feito durante evento promovido em parceria com o LIDE Pernambuco, no Recife, que reuniu empresários e executivos da companhia. O montante representa um aumento de 123% em relação ao ciclo anterior e é o maior investimento já realizado pela concessionária no estado.
Clientes devem perceber melhorias antes de 2030
Segundo a empresa, serão construídas 25 novas subestações e ampliadas outras 34, incorporando 766 MVA de potência ao sistema elétrico pernambucano. O plano também contempla mais de 9 mil quilômetros de redes de alta e média tensão e a implantação de 141 novos alimentadores.
"O desenvolvimento de Pernambuco passa, necessariamente, por uma infraestrutura elétrica moderna, robusta e preparada para acompanhar o crescimento do estado", afirma o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, durante o evento.
De acordo com ele, os consumidores não precisarão esperar o fim do ciclo de investimentos para notar melhorias no fornecimento de energia. O executivo explicou que os recursos serão direcionados principalmente para três frentes:
- Expansão da rede para atender ao crescimento da demanda;
- Aumento da resiliência diante de eventos climáticos;
- Modernização do sistema com automação, digitalização e inteligência artificial.
"Queremos ter uma rede mais moderna, que possa ser operada em remoto com maior facilidade e sempre tentando que o tempo de interrupção do cliente seja o menor possível".
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Investimentos em todas as regiões do estado
Os R$ 9,7 bilhões serão distribuídos por todas as regiões de Pernambuco. O maior volume de recursos, R$ 4,7 bilhões, será destinado ao Grande Recife e à faixa litorânea, onde serão construídas 11 subestações e ampliadas outras 15, além do reforço das redes de distribuição.
Entre os principais projetos está a continuidade do embutimento da rede elétrica no Recife Antigo, com investimento de R$ 350 milhões, contemplando áreas como o Marco Zero, Cais da Alfândega e Praça do Arsenal. Também está prevista a implantação de rede subterrânea em Boa Viagem, entre o Pina e Setúbal, em vias localizadas entre a Avenida Domingos Ferreira e a orla.
Além disso, a empresa prevê investimentos de R$ 46 milhões para reforçar a infraestrutura elétrica dos principais polos do Carnaval do Recife e de Olinda e R$ 7,5 milhões para estudos e implantação da primeira rede elétrica subaquática de Pernambuco, que atenderá áreas estratégicas do Litoral Sul.
No Agreste, serão investidos R$ 2,3 bilhões, com foco no fortalecimento da indústria têxtil, da agropecuária e da agricultura. o Sertão receberá R$ 2,8 bilhões para novas subestações, ampliação da capacidade instalada e expansão das redes de distribuição.
Segundo o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, "nós temos uma preocupação grande em fazer com que esse investimento seja distribuído ao longo do Estado. Nós somos um serviço essencial e é importante que toda a população sinta uma melhoria de qualidade de fornecimento".