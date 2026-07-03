Mulheres ocupam 51% dos cargos de liderança no Grupo JCPM

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Relatório ASG do Grupo JCPM detalha estrutura dedicada à sustentabilidade e investimento em capacitação de colaboradores no ano de 2025

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Nos shoppings do Grupo JCPM, 51% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres - patamar acima da média nacional, estimada em 32,2%, segundo dados de mercado. Nas coordenações especificamente, a presença feminina chega a 60%, um indicativo de que a tendência deve se aprofundar nos próximos anos. Para a empresa, o número não é coincidência.



"A gente não trabalha num segmento que tem a característica de ter mais mulheres, e mesmo assim a gente tem mais mulheres na liderança", afirma a gerente de sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Pascoal. Segundo ela, o resultado vem de um direcionamento constante, com participação direta da presidência na definição de uma estratégia que orienta contratações também para posições de comando, não apenas para funções de base.



Thayara associa o resultado também à baixa rotatividade da empresa. O turnover médio do grupo foi de 16,11% em 2025, bem abaixo da média nacional que chega a ser projetada em 50%. Nas operações de shopping, onde a estabilidade das equipes impacta diretamente a relação com lojistas e clientes, o índice ficou em 20,85%. No quadro geral, 48% dos colaboradores acumulam mais de cinco anos de empresa e há profissionais com 30 e até 35 anos de casa. "A pessoa entra como uma primeira oportunidade e vai crescendo", resume.



Sustentabilidade descentralizada



A estrutura da agenda de sustentabilidade segue lógica parecida com a da liderança feminina. Não é resultado de uma decisão centralizada, mas de um modelo construído ao longo do tempo. Em vez de concentrar a gestão do tema em uma equipe distante da operação, o grupo mantém coordenações dedicadas em cada shopping, conectadas a uma gerência central que atende as demais áreas de negócio.



"A gente não fica de longe vendo sustentabilidade, a gente olha a sustentabilidade dentro do negócio, com uma pessoa dedicada que conhece a operação e conhece o território", explica Thayara. O modelo permite que cada unidade compreenda as particularidades da própria cadeia de fornecedores e dos desafios socioambientais do território em que está inserida e é único entre os operadores de shopping centers do mercado.



O relatório aponta, ainda, que cerca de 80% da cadeia de suprimentos dos shoppings é composta por empresas sediadas nos estados de atuação do Grupo, e que aproximadamente 70% dos valores investidos em serviços e produtos são destinados a esses fornecedores locais.



Capacitação de colaboradores



Em 2025, o Grupo JCPM realizou 210 ações de treinamento nos shoppings administrados, com mais de 20 mil horas de capacitação entre as diferentes unidades - Divulgação

Em 2025, o grupo realizou 210 ações de treinamento nos shoppings administrados, com mais de 20 mil horas de formação. Os programas de aperfeiçoamento contemplaram 23% do quadro em ações voltadas ao desenvolvimento de competências. A cultura de dados que sustenta esse monitoramento, segundo Thayara, evoluiu ao longo dos quatro anos de publicação do relatório e permite hoje identificar pontos de sinergia entre áreas que antes trabalhavam de forma isolada. "Sustentabilidade é sobre isso", afirma.

