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Investimento em compromisso social cresce e alcança R$ 18,4 milhões em 2025

Instituto JCPM e Fundação Pedro Paes Mendonça somam recursos aplicados em educação, primeiro emprego e acolhimento de jovens ao longo de 2025

Por Adriana Guarda Publicado em 03/07/2026 às 17:09 | Atualizado em 03/07/2026 às 17:10
Com seis unidades em quatro cidades, o IJCPM de Compromisso Social investiu R$ 8,35 milhões em 2025 e inseriu 1.172 jovens no mercado formal de trabalho
Com seis unidades em quatro cidades, o IJCPM de Compromisso Social investiu R$ 8,35 milhões em 2025 e inseriu 1.172 jovens no mercado formal de trabalho - Divulgação

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Por trás dos R$ 18,4 milhões que o Grupo JCPM destinou a iniciativas sociais em 2025 existem histórias de primeiro emprego, de volta à escola e de sonhos que viraram realidade. O valor, que soma os investimentos no Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e na Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), sustenta a área que o Relatório ASG do Grupo aponta como um dos pilares da empresa.

Primeira oportunidade

No IJCPM, que contou com um orçamento de R$ 8,35 milhões no ano passado, o foco é abrir portas para jovens de 14 a 24 anos de comunidades vizinhas aos shoppings do Grupo. Em 2025, foram cerca de 9 mil atendimentos, 387 atividades realizadas e 1.172 jovens inseridos no mercado formal de trabalho, muitos deles na primeira experiência profissional da sua vida. Entre os que passaram pelas formações, 85% chegaram até o fim.

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Morador de Brasília Teimosa, Siddhartha Feliciano entrou no IJCPM aos 16 anos em busca do curso pré-universitário e ingressou no curso de Medicina em 2025, após cinco tentativas no Enem - Divulgação

Siddhartha Feliciano é um desses jovens. Morador de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, ele acompanhava a mãe, agente comunitária de saúde, no trabalho e via de perto a carência da população por assistência médica. Queria ser médico. Em 2017, aos 16 anos, encontrou no curso pré-universitário do IJCPM um caminho para correr atrás do sonho. Foram cinco tentativas no Enem até conquistar, em 2025, a nota para ingressar no curso de Medicina. "Ao longo desse percurso, obtive índices para ingressar em outras concorridas graduações, mas, com o apoio da equipe do IJCPM, segui firme no meu propósito", conta.

Hoje Siddhartha atua como mentor educacional no próprio instituto, conciliando a atividade com a graduação. "A maior recompensa em ser mentor é poder devolver à sociedade a oportunidade que me foi dada, auxiliando outros jovens cheios de sonhos a trilhar seus caminhos com disciplina e persistência", diz ele, que planeja seguir carreira como cirurgião geral em urgência e emergência.

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A Fundação Pedro Paes Mendonça investiu R$ 10 milhões em 2025 em educação, saúde, geração de renda e acolhimento de idosos nas comunidades da Serra do Machado e região, em Sergipe - Divulgação

Já a FPPM, com orçamento de R$ 10 milhões em 2025, cuida das raízes do grupo. A fundação mantém a escola CEBAPM, onde estudam 268 alunos, e outras frentes voltadas à comunidade da Serra do Machado, em Sergipe, terra onde a trajetória do Grupo começou. Para conhecer melhor quem vive ali, a fundação ouviu aproximadamente 1.400 moradores em uma pesquisa sociodemográfica que vai orientar os próximos passos da atuação social da empresa.

Movimento Acolher

O relatório também destaca o Movimento Acolher, criado no RioMar Recife para mudar a realidade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que circulavam pelo shopping. A iniciativa nasceu de uma parceria com a ONG O Pequeno Nazareno e o próprio IJCPM, e foi formalizada no segundo semestre de 2024 depois de anos de intervenção gradual.

Uma rede de atendimento passou a envolver assistentes sociais contratados pelo próprio shopping, visitas domiciliares, encaminhamento para a rede socioassistencial e acompanhamento das famílias por até dois anos. Colaboradores e lojistas também foram capacitados para entender que crianças em situação de vulnerabilidade devem ser tratadas como sujeitos de direito, não como problema operacional.

O resultado foi uma redução de mais de 80% de pessoas em situação de vulnerabilidade social, saindo de 15 a 18 casos por dia para dois ou três. Em 2025, foram 343 abordagens, 248 encaminhamentos e 183 atendimentos sociais. Vinte e um jovens foram inseridos em programas de Jovem Aprendiz e familiares passaram a acessar oportunidades de emprego e formação. A metodologia foi sistematizada em um guia desenvolvido em parceria com órgãos públicos, universidades e Conselhos Tutelares, tornando o RioMar Recife referência nacional no setor.

Plataforma social

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Espaços cedidos gratuitamente pelo Grupo JCPM a organizações sociais dentro dos shoppings, os quiosques solidários movimentaram R$ 2,1 milhões em vendas para entidades parceiras em 2025 - Divulgação

Iniciativas como essa traduzem o conceito que o grupo vem consolidando, o de shoppings como plataformas de impacto social. A gerente de sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Pascoal, resume essa visão com o conceito de terceiro lugar.

"Você tem sua casa, você tem o trabalho e você tem o shopping", afirma, ao descrever o espaço de convivência que a empresa busca consolidar em suas unidades. Essa posição vem do reconhecimento de que a operação de um shopping é parte de uma comunidade em constante transformação, o que traz à empresa responsabilidades além da atividade comercial.

O exemplo mais visível dessa lógica são os quiosques sociais, espaços cedidos sem custo a organizações sociais dentro dos shoppings. Em 2025, a iniciativa chegou aos sete empreendimentos administrados pelo grupo, com potencial de impactar 84 entidades a cada ano.

A procura é tanta que a agenda anual dos espaços é definida ainda em janeiro. No ano passado, as entidades parceiras movimentaram R$ 2,1 milhões em vendas, dinheiro que volta integralmente para as próprias causas que defendem. Desde 2015, quando a iniciativa começou no RioMar Recife e se estendeu para mais empreendimentos, o total acumulado chega a R$ 13,6 milhões.

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