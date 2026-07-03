Aos 90 anos, Grupo JCPM apresenta novo Relatório ASG com resultados de 2025

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Em sua 4a edição, relatório traz indicadores ambientais, sociais e de governança do grupo que gera 3,2 mil empregos diretos em quatro estados

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O Grupo JCPM apresentou a 4ª edição do seu Relatório ASG, referente ao ano de 2025. O documento detalha os resultados da agenda ambiental, social e de governança da empresa e pode ser acessado no site www.jcpm.com.br.



A publicação segue os parâmetros da Global Reporting Initiative (GRI), metodologia internacional adotada por empresas de dezenas de países para prestar contas sobre impacto socioambiental e práticas de gestão. Por ser uma empresa familiar e de capital fechado, o grupo não é obrigado a divulgar esse tipo de relatório, mas decidiu adotar de forma voluntária.



O ano de 2025 marcou os 90 anos do grupo, fundado a partir de uma pequena mercearia aberta por Pedro Paes Mendonça na Serra do Machado, em Sergipe, na década de 1930. No Brasil, apenas uma a cada 10 mil empresas atinge nove décadas de atividade. Para marcar a data, o grupo lançou a campanha Rumo aos 100 anos.



Raízes nordestinas



Com quase um século de história, o Grupo JCPM se tornou um dos maiores conglomerados do Nordeste. A empresa atua nos segmentos de shopping centers, mercado imobiliário, sistema de comunicação, ação social e investimentos, com presença em Pernambuco, Bahia, Ceará e Sergipe. Somando a parte operacional dos shoppings com gestão da empresa, chega a empregar 3.212 pessoas.



O segmento de shoppings é o principal negócio. O grupo lidera o setor no Nordeste e está entre os cinco maiores operadores do país, com 11 empreendimentos distribuídos pelas quatro capitais - Recife, Fortaleza, Salvador e Aracaju. Juntos, somam mais de 630 mil metros quadrados de área bruta locável, das quais cerca de 500 mil são próprias, reúnem mais de três mil lojistas e registraram 136 milhões de visitas em 2025.



"Ao longo de 2025, avançamos na consolidação de nossos shoppings como hubs de convivência, serviços e experiências, espaços de conexão entre pessoas, negócios e atividades culturais", afirma o presidente João Carlos Paes Mendonça.

Na área imobiliária, o grupo acumula 1.286.305 metros quadrados construídos ao longo de sua história, incluindo quatro shoppings da rede RioMar e quatro centros empresariais. O principal projeto em andamento é o Condomínio Praia de Guadalupe, empreendimento residencial de alto padrão no litoral sul de Pernambuco, que preserva cerca de 70% da área verde do terreno e será abastecido por energia 100% renovável.



O grupo também controla o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, formado pelo Jornal do Commercio, a Rádio Jornal, a TV Jornal e o Portal JC Online que somam 18 milhões de leitores e telespectadores.



Meio ambiente



Na agenda ambiental, os sete shoppings administrados diretamente pelo grupo emitiram conjuntamente 19.621 toneladas de CO? equivalente em 2025, calculadas com base na metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol. Desde 2022, toda a energia elétrica consumida nas operações é proveniente de fontes renováveis, com certificação internacional de origem.



Grupo JCPM tem empreendimentos em Pernambuco, Ceará, Bahia e Aracaju - Artes/JC

Ação social



No campo social, o grupo atua por duas iniciativas institucionais. O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), com seis unidades em quatro cidades, e a Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), voltada às comunidades da Serra do Machado e região.

Gestão transparente



Em governança, o dado que chama atenção é o turnover. O índice médio do grupo foi de 16,11% em 2025 - bem abaixo da média nacional - hoje chegando a registrar em torno de 50% para o mesmo ano, segundo projeções de mercado baseadas nos dados do Caged. O relatório aponta também que 48% do quadro funcional tem mais de cinco anos de empresa.



As matérias seguintes sobre o relatório ASG vão detalhar as agendas ambiental, social e de governança com entrevistas e dados específicos de cada frente.

