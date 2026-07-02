Will Smith será atração principal na Expert XP 2026

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Ator e produtor vencedor do Oscar compartilhará uma perspectiva única sobre carreira, trajetória e inspiração no festival de investimentos

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O ator e produtor vencedor do Oscar, Will Smith, foi confirmado nesta quinta-feira (2) como o palestrante principal da Expert XP 2026. O artista norte-americano, também vencedor do Grammy e fundador da Westbrook Inc, compartilhará em seu painel uma perspectiva única sobre sua carreira multifacetada, sua jornada de resiliência, as fontes de sua inspiração e sua visão empreendedora, oferecendo ao público insights valiosos sobre sucesso, propósito e inovação.

Após iniciar sua carreira como rapper, Smith conquistou o público mundial com suas atuações na série Um Maluco no Pedaço, e nos filmes Eu Sou a Lenda, Bad Boys, a franquia Homens de Preto, Hitch e Aladdin.

Sua extensa filmografia também inclui interpretações marcantes de ícones da vida real em Ali e À Procura da Felicidade, que lhe renderam indicações ao Oscar, além de seu papel em Um Homem Entre Gigantes.

Will Smith produziu e estrelou King Richard: Criando Campeãs, interpretando Richard Williams, pai dos ícones americanos Venus e Serena Williams. O filme foi indicado a seis Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator — categoria na qual Smith conquistou sua primeira estatueta. Sua atuação também lhe rendeu prêmios do SAG e do BAFTA.

Fundação de empresa de mídia

Além das telonas do cinema, Smith participa da produção Pole to Pole, do National Geographic, na qual também atua como produtor executivo. A série acompanha sua jornada do Polo Sul ao Polo Norte, atravessando diferentes biomas, comunidades e paisagens ao redor do planeta. Ele também estrela Bad Boys 4, da Columbia Pictures, quarto filme da franquia e sequência de um dos maiores sucessos de bilheteria de 2020, Bad Boys para Sempre.

O ator fundou sua empresa de mídia, a Westbrook Inc., ao lado de Jada Pinkett Smith, Miguel Melendez e Kosaku Yada. A companhia tem como foco empoderar artistas a contar histórias que se conectem com audiências globais. A Westbrook reúne a Westbrook Studios (estúdio de cinema e TV), a Westbrook Media (incubadora de propriedade intelectual e produtora de conteúdo), a Westbrook International Holdings (responsável pela empresa alemã de licenciamento e distribuição Telepool) e a Good Goods (empresa de bens de consumo).

Westbrook Studios é responsável pelo programa indicado ao Emmy Red Table Talk e segue expandindo rapidamente sua presença na indústria do entretenimento.



Realizada desde 2010, a Expert XP já impactou milhões de pessoas. Somente em 2025, o evento reuniu cerca de 350 palestrantes, mais de 50 mil participantes e gerou mais de 120 horas de conteúdo sobre investimentos, inovação, tecnologia, economia, política, sustentabilidade e cultura, entre outros temas.



Outros nomes de destaque que já participaram de edições anteriores da Expert XP incluem Arnold Schwarzenegger, Earvin “Magic” Johnson, Mohamed El-Erian, Tom Brady, Serena Williams, Malala Yousafzai, Bill Clinton, Yuval Harari, entre outros.



Agora, com três dias abertos ao público geral, novos formatos e espaços ampliados, os ingressos para a Expert XP já estão disponíveis no site oficial: www.expertxp.com.br. O evento acontece nos dias 23, 24 e 25 de julho, no São Paulo Expo.