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Economia | Notícia

Suape investe R$ 46,1 milhões em obras de saneamento no Cabo de Santo Agostinho

As obras incluem recuperação de estações de tratamento de esgoto e pretendem beneficiar cerca de 14,8 mil moradores do município

Por Anaís Coelho Publicado em 02/07/2026 às 15:22
Comunidades de Nova Vila Claudete e Vila Claudete, que serão beneficiadas com as obras de saneamento básico
Comunidades de Nova Vila Claudete e Vila Claudete, que serão beneficiadas com as obras de saneamento básico - Taneha Fidelis/Suape

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O Complexo de Suape, em parceria com a Compesa e a BRK Ambiental, vai investir R$ 46,1 milhões em obras de saneamento básico. No total, cerca de 14,8 mil moradores de quatro localidades do Cabo de Santo Agostinho serão beneficiados.

O projeto prevê a implantação e recuperação de estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias, redes coletoras, ramais condominiais, interligações à rede pública, além da construção de passeios e instalação de caixas de gordura.

As obras contemplarão os loteamentos Vila Claudete, Nova Vila Claudete, Nova Tatuoca e Vila Cepovo, no município do Cabo de Santo Agostinho, beneficiando diretamente 3.705 famílias.

O acordo tem vigência de 24 meses e estabelece as responsabilidades das instituições parceiras na execução das intervenções.

“A Compesa dará todo o suporte técnico necessário à execução das obras, que vão promover mais saúde, preservação ambiental e desenvolvimento para essas comunidades", destacou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

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