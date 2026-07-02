Suape investe R$ 46,1 milhões em obras de saneamento no Cabo de Santo Agostinho

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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As obras incluem recuperação de estações de tratamento de esgoto e pretendem beneficiar cerca de 14,8 mil moradores do município

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O Complexo de Suape, em parceria com a Compesa e a BRK Ambiental, vai investir R$ 46,1 milhões em obras de saneamento básico. No total, cerca de 14,8 mil moradores de quatro localidades do Cabo de Santo Agostinho serão beneficiados.

O projeto prevê a implantação e recuperação de estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias, redes coletoras, ramais condominiais, interligações à rede pública, além da construção de passeios e instalação de caixas de gordura.

As obras contemplarão os loteamentos Vila Claudete, Nova Vila Claudete, Nova Tatuoca e Vila Cepovo, no município do Cabo de Santo Agostinho, beneficiando diretamente 3.705 famílias.

O acordo tem vigência de 24 meses e estabelece as responsabilidades das instituições parceiras na execução das intervenções.

“A Compesa dará todo o suporte técnico necessário à execução das obras, que vão promover mais saúde, preservação ambiental e desenvolvimento para essas comunidades", destacou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

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