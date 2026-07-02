SAD abre vagas para coordenador técnico com salário de R$ 5,6 mil; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Processo seletivo recebe inscrições até 14 de julho e aceita candidatos com ensino superior completo, além de servidores e empregados públicos

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A Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) está com inscrições abertas para um processo seletivo destinado ao cargo de Coordenador Técnico de Desenvolvimento de Lideranças.

A vaga oferece remuneração de R$ 5.619,24, jornada de 40 horas semanais e pode ser disputada tanto por profissionais sem vínculo com o Poder Executivo Estadual quanto por servidores efetivos e empregados públicos.

Inscrições seguem até 14 de julho

Os interessados têm até as 16h do dia 14 de julho para enviar a documentação exigida para o e-mail selecao@sad.pe.gov.br. No assunto da mensagem, deve constar a identificação "Seleção GELID". Podem participar candidatos com ensino superior completo em qualquer área de formação.

Para quem não possui vínculo com o Poder Executivo Estadual, é necessário encaminhar documento oficial com foto, diploma, certificado ou declaração de conclusão do curso superior, além dos demais documentos previstos no edital.

Já os servidores públicos efetivos e empregados públicos devem enviar o formulário de inscrição disponível no edital. O processo seletivo será composto por análise curricular, teste de aderência, teste de perfil(de caráter complementar) e entrevista por competências.

Atribuições do cargo



Entre as atribuições do cargo estão a condução de ações voltadas ao desenvolvimento de lideranças no Estado, revisão de competências estratégicas, consolidação de registros dos programas, elaboração de propostas de melhoria contínua e articulação de iniciativas com instituições parceiras.

"O profissional selecionado para a vaga realizará atividades estratégicas, a exemplo de conduzir e apoiar a identificação e revisão de competências-chave essenciais para o desenvolvimento de líderes no Estado", destacou a secretária de Administração, Ana Maraíza.

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