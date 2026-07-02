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Economia | Notícia

SAD abre vagas para coordenador técnico com salário de R$ 5,6 mil; veja como participar

Processo seletivo recebe inscrições até 14 de julho e aceita candidatos com ensino superior completo, além de servidores e empregados públicos

Por JC Publicado em 02/07/2026 às 8:22
Prédio da Secretaria de Administração do Estado (SAD)
Prédio da Secretaria de Administração do Estado (SAD) - Divulgação/Miva Filho/SAD

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A Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) está com inscrições abertas para um processo seletivo destinado ao cargo de Coordenador Técnico de Desenvolvimento de Lideranças.

A vaga oferece remuneração de R$ 5.619,24, jornada de 40 horas semanais e pode ser disputada tanto por profissionais sem vínculo com o Poder Executivo Estadual quanto por servidores efetivos e empregados públicos.

Inscrições seguem até 14 de julho

Os interessados têm até as 16h do dia 14 de julho para enviar a documentação exigida para o e-mail selecao@sad.pe.gov.br. No assunto da mensagem, deve constar a identificação "Seleção GELID". Podem participar candidatos com ensino superior completo em qualquer área de formação.

Para quem não possui vínculo com o Poder Executivo Estadual, é necessário encaminhar documento oficial com foto, diploma, certificado ou declaração de conclusão do curso superior, além dos demais documentos previstos no edital.

Já os servidores públicos efetivos e empregados públicos devem enviar o formulário de inscrição disponível no edital. O processo seletivo será composto por análise curricular, teste de aderência, teste de perfil(de caráter complementar) e entrevista por competências.

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Atribuições do cargo

Entre as atribuições do cargo estão a condução de ações voltadas ao desenvolvimento de lideranças no Estado, revisão de competências estratégicas, consolidação de registros dos programas, elaboração de propostas de melhoria contínua e articulação de iniciativas com instituições parceiras.

"O profissional selecionado para a vaga realizará atividades estratégicas, a exemplo de conduzir e apoiar a identificação e revisão de competências-chave essenciais para o desenvolvimento de líderes no Estado", destacou a secretária de Administração, Ana Maraíza.

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