fechar
Economia | Notícia

Lula reforça Transnordestina no Ceará com R$ 600 milhões e deixa Pernambuco sem previsão

Em agenda no território cearense, presidente inaugurou lotes e garantiu recursos. Impasse no Estado segue à espera inclusive da assinatura de Lula

Por JC Publicado em 02/07/2026 às 19:15
Presidente ressaltou que a Transnordestina é uma obra integradora para a região, apesar dos entraves em Pernambuco
Presidente ressaltou que a Transnordestina é uma obra integradora para a região, apesar dos entraves em Pernambuco - Ricardo Stuckert / PR

Clique aqui e escute a matéria

Em uma demonstração de forte apoio político e financeiro ao desenvolvimento da infraestrutura do Ceará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou, nesta quinta-feira (2), o canteiro de obras da Ferrovia Transnordestina. O chefe do Executivo formalizou a liberação de mais R$ 600 milhões por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), mecanismo de fomento gerido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O novo aceno presidencial consolida o ritmo acelerado dos investimentos na malha ferroviária cearense, ao mesmo tempo em que evidencia o forte contraste com o cenário em Pernambuco, onde o trecho local da ferrovia permanece estagnado e sem qualquer cronograma definido para receber aportes. Incusive à espera de assinatura de Lula para liberação de recursos.

A agenda presidencial em solo cearense foi marcada pela entrega oficial dos lotes 4 e 5 da ferrovia, abrangendo os municípios de Acopiara, Piquet Carneiro e Quixeramobim, além da assinatura da ordem de serviço para o início das obras do lote 6, que conectará Quixeramobim a Quixadá. Com um orçamento global estimado em R$ 15 bilhões e previsão de conclusão definitiva para 2029, a Transnordestina já alcança 82% de execução em sua primeira fase no Ceará. Segundo dados oficiais, a estimativa é que esta etapa inicial esteja concluída até 2027, impulsionada por um volume projetado de R$ 7,4 bilhões em recursos do FDNE, dos quais R$ 6,4 bilhões já foram efetivamente liberados.

Durante a solenidade, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, e o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Autarquia, Wandemberg Almeida, defenderam o papel integrador da ferrovia como vetor de redução de custos logísticos e de ampliação da competitividade da economia regional. A governança do projeto, que conta com a Sudene também na condição de acionista da Transnordestina Logística S.A., tem assegurado frentes de trabalho ativas que empregam, atualmente, cerca de cinco mil trabalhadores diretos e indiretos na região.

REALIDADE DA TRANSNORDESTINA EM PERNAMBUCO

Apesar do entusiasmo federal com o progresso verificado no Ceará, a realidade em solo pernambucano é de indefinição. A tão esperada ordem de serviço para as obras do trecho de Pernambuco segue sem qualquer previsão de acontecer. O cenário causa frustração no meio político e empresarial local, sobretudo porque o próprio presidente Lula havia prometido, anteriormente, que assinaria o documento. Sem o aval técnico e financeiro do Governo Federal, as obras no Estado continuam paralisadas, deixando o ramal pernambucano fora das frentes de trabalho imediatas da maior obra logística em execução no Nordeste, sem iniciar o trecho de 73 km entre Custódia e Arcoverde.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da dependência de Lula para liberação da obra, Pernambuco ainda tem o entrave jurídico e regulatório junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), que suspendeu a liberação de novos recursos federais para a ferrovia em solo pernambucano.  

Para tentar reverter essa paralisia e destravar o debate institucional, a Sudene e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) uniram forças na elaboração de uma alternativa técnica. As entidades anunciaram que apresentarão, na próxima terça-feira (7), no Recife, um estudo técnico aprofundado com foco exclusivo no trecho que liga Salgueiro ao Porto de Suape. O documento detalha a matriz de demanda para o mercado doméstico, traz análises de impactos socioeconômicos, aponta os efeitos multiplicadores de emprego e renda e sugere um modelo de governança integrada.

A expectativa de lideranças industriais e da autarquia federal é que este novo levantamento sirva como o subsídio técnico que faltava para destravar a tramitação do processo. A articulação busca dar o respaldo necessário para que as autoridades de controle deem sinal verde ao projeto para a chegadas de mais investimentos. 

Leia também

Lula cita Jaques Wagner como 'companheiro de longa data' e diz que 'todo amigo é um irmão'
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Lula cita Jaques Wagner como 'companheiro de longa data' e diz que 'todo amigo é um irmão'
Ascensão de Teresa Leitão faz PT aumentar protagonismo ante o PSB na esquerda estadual
OPINIÃO

Ascensão de Teresa Leitão faz PT aumentar protagonismo ante o PSB na esquerda estadual

Compartilhe

Tags