BNDES lança edital para fortalecer organizações sociais de Pernambuco

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Programa valoriza organizações lideradas por mulheres, jovens, pessoas negras e moradores de comunidades periféricas. Inscrições vão até 12 de agosto

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Organizações sociais e coletivos de Pernambuco que atuam em favelas e comunidades periféricas já podem se inscrever no edital BNDES Periferias Fortes – Nordeste, lançado na última terça-feira, 30, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o Instituto Ekloos.

Com investimento de mais de R$ 17 milhões, o edital selecionará 85 iniciativas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As organizações selecionadas participarão de uma jornada de desenvolvimento institucional, executada pelo Instituto Ekloos, com capacitações, mentorias especializadas, apoio à formalização e acesso a recursos financeiros de até R$ 100 mil, no caso das organizações de pequeno porte, e de até R$ 300 mil, no caso das organizações de médio porte.



O edital integra a estratégia BNDES Periferias, principal plataforma do Banco para impulsionar o desenvolvimento integrado de favelas e comunidades urbanas. “O desenvolvimento do Brasil passa pelas periferias. Esses territórios têm potência econômica, capacidade empreendedora, lideranças comunitárias fortes e soluções construídas por quem conhece de perto os desafios locais. O papel do BNDES é ajudar essas iniciativas a ganharem escala, gerando renda, oportunidades e inclusão produtiva onde elas são mais necessárias”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.



Inscrições abertas

O edital foi apresentado oficialmente durante evento na sede regional do BNDES, no Recife (PE). A cerimônia contou com a participação da chefe do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação do BNDES, Celina Rangel Tura, e da fundadora do Instituto Ekloos, Andréa Gomides, além de parceiros institucionais.



As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma oficial do programa: https://www.ekloos.org/periferiasfortes, onde também estão disponíveis o edital completo e as orientações para participação.



“O desenvolvimento das periferias brasileiras passa pelo fortalecimento das lideranças e das organizações sem fins lucrativos que atuam diariamente nos territórios. Muitas dessas iniciativas já produzem transformações relevantes, mas enfrentam desafios para acessar recursos, estruturar processos e ampliar seu alcance. Com o BNDES Periferias Fortes – Nordeste, queremos contribuir para que essas organizações ganhem mais sustentabilidade, capacidade de gestão e potencial de impacto, fortalecendo soluções construídas pelas próprias comunidades”, afirmou Andréa Gomides, fundadora do Instituto Ekloos.



Quem pode participar

Podem participar do edital organizações sem fins lucrativos formalizadas, bem como coletivos ainda não formalizados, desde que possuam histórico comprovado de atuação em seus territórios. As iniciativas devem desenvolver ações voltadas à promoção de benefícios para populações de baixa renda, especialmente nas áreas de geração de emprego e renda, educação, saúde, esporte, justiça, meio ambiente, serviços urbanos e desenvolvimento regional.

O programa também valoriza organizações lideradas por mulheres, jovens, pessoas negras e moradores das próprias comunidades periféricas.



"O Banco percebe as favelas como territórios de potência e de inovação. Por isso, valorizamos muito no BNDES Periferias o protagonismo da população local. Como consequência, todas as ações se ancoram em um diagnóstico feito por essa população. Porque sabemos que quem conhece é quem vive no local, não é quem está de fora e não queremos justamente soluções de fora para dentro", disse Celina Tura.



Ao longo de seis meses, os participantes terão acesso a uma trilha de formação composta por capacitações online e ao vivo, além de mentorias individualizadas conduzidas por especialistas. Os conteúdos abordarão temas como elaboração e gestão de projetos, captação de recursos, comunicação, planejamento estratégico, transparência, governança, inteligência artificial aplicada ao terceiro setor e modelos de sustentabilidade financeira.



As mentorias serão personalizadas de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada organização, com foco na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e na construção de estratégias para fortalecimento institucional e ampliação do impacto social. Ao final da jornada, os participantes apresentarão seus planos de sustentabilidade e consolidação institucional para uma banca de avaliação.



As iniciativas poderão receber apoio financeiro de até R$ 300 mil. O programa também prevê apoio à formalização de coletivos que ainda não possuem registro jurídico, ampliando suas possibilidades de acesso a financiamento e novas oportunidades de desenvolvimento. Para apoiar a participação das lideranças ao longo da formação, o edital prevê ainda a concessão de bolsas de incentivo destinadas aos representantes das iniciativas selecionadas.