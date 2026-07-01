Pix fez 61% dos brasileiros reduzirem ou abandonarem o uso de dinheiro em espécie, revela Serasa
Ainda segundo a pesquisa, 28% deixaram de usar boletos bancários com a mesma frequência, enquanto que 17% diminuíram o uso do cartão de débito físico
Clique aqui e escute a matéria
Em meio a atualizações e novas regulamentações, o Pix segue consolidado como o principal meio de pagamento no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revelou os impactos da ferramenta: segundo o levantamento, 61% afirmam ter abandonado ou reduzido o uso do dinheiro em espécie após a popularização do Pix.
Ainda segundo o levantamento, 28% deixaram de usar boletos bancários com a mesma frequência, 17% diminuíram o uso do cartão de débito físico e 13% reduziram a utilização do cartão de crédito físico.
Além disso, o Pix vem provocando mudanças significativas nos hábitos financeiros dos brasileiros e conquistando espaço em diferentes tipos de transação: 57% dos entrevistados já utilizam o Pix para realizar transferências entre familiares e amigos, 36% em compras online e 24% para pagamentos em lojas físicas.
O avanço constante da ferramenta acompanha uma série de inovações que prometem tornar as transações ainda mais simples e rápidas. Entre elas está o Pix por aproximação, que passa a oferecer novas experiências ao consumidor durante a jornada de pagamento, incluindo funcionalidades que ampliam a visualização e o acompanhamento do saldo disponível antes da confirmação da compra.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Segundo Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, a evolução dos meios de pagamento digitais traz benefícios importantes para a gestão financeira e podem contribuir para decisões mais conscientes. "Quanto mais simples e instantâneo se torna o pagamento, maior é a importância de acompanhar o orçamento e refletir sobre cada gasto. Recursos, como dar visibilidade à situação financeira no momento da compra, podem ajudar o consumidor a manter o controle e evitar decisões impulsivas. A tecnologia é uma aliada importante, mas o planejamento continua sendo o principal instrumento para preservar a saúde financeira", conclui.
Atualmente a nova funcionalidade está disponível em celulares com o sistema Android, por meio de carteiras digitais como Google Pay e Samsung Wallet, por exemplo. Para utilizar o Pix por aproximação, é necessário ativar a funcionalidade no aplicativo do seu banco ou na carteira digital compatível.
Para mais informações e dicas de como habilitar essa nova função, a Serasa lançou um artigo no Serasa Ensina, que pode ser acessado através do link: www.serasa.com.br/blog/pix-por-aproximacao-o-que-e-como-funciona.