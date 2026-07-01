João Fonseca é confirmado como palestrante na Expert XP 2026
O tenista brasileiro, de apenas 19 anos, é o atual número 27 do ranking da ATP e é o principal nome da nova geração do tênis mundial
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O tenista brasileiro João Fonseca, principal nome da nova geração do tênis mundial, teve a sua participação confirmada nesta quarta-feira (1º) como palestrante na Expert XP 2026, maior festival de investimentos do mundo.
No painel “Patrocínio à Parceria: O Jogo Entre Marcas e Atletas | Uma nova geração representando o Brasil no esporte”, João Fonseca estará com o esquiador e medalhista olímpico Lucas Pinheiro para explorar como atletas e marcas constroem conexões autênticas e de impacto, reforçando o papel do esporte como ponte entre identidade, propósito e negócios.
Vivendo o melhor momento de sua carreira, João acumula resultados que o colocaram no radar do tênis mundial. Atual número 27 do ranking da ATP, o atleta de apenas 19 anos protagonizou uma campanha histórica em Roland Garros, com vitórias marcantes sobre alguns dos maiores nomes do circuito, incluindo o ex-número 1 do mundo Novak Djokovic. Seu desempenho vem atraindo a atenção da imprensa internacional, ampliando sua base de fãs e reforçando seu status como uma das grandes revelações do esporte.
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“A presença do João Fonseca na Expert XP simboliza exatamente o que queremos construir: um espaço onde a nova geração dos esportes se encontra, troca experiências e inspira o futuro. A XP está reunindo talentos que representam não apenas performance, mas também dedicação e paixão, mostrando que o esporte é uma força transformadora para o país”, comenta Renato Preter, Head de Live Mkt da XP Inc.
João Fonseca é parte essencial da trajetória da XP na construção de uma plataforma de esportes cada vez mais relevante. Além de apoiadora do tenista desde 2024, a XP conta com ativações em eventos esportivos de alto impacto, como Rio Open e mais recentemente o apoio ao UTS Rio 2026, onde o tenista também é presença confirmada.
Programação
Michel Alcoforado, antropólogo brasileiro conhecido como “antropólogo do luxo”, também será palestrante da edição de 2026 da Expert. Michel é autor do best-seller Coisa de Rico, fruto de 15 anos de pesquisa sobre os super-ricos do Brasil. Alcoforado também atua como podcaster, escritor e palestrante, analisando como as elites constroem barreiras sociais e culturais para se diferenciar.
A Expert XP 2026 já conta com as participações do esquiador e medalhista olímpico Lucas Pinheiro, do ex-tenista André Agassi, do presidente global da Oakley Caio Amato, da ex-secretária do Tesouro Americano Janet Yellen, do historiador econômico britânico Sir Niall Ferguson e de Mike Pompeo, 70º Secretário de Estado dos EUA.
Agora, com três dias abertos ao público geral, com novos formatos e espaços, a Expert XP já está com a as vendas abertas disponível no site oficial: www.expertxp.com.br. O evento acontece nos dias 23 a 25 de julho, no São Paulo Expo. Em sua última edição o evento reuniu mais de 50 mil participantes, 230 patrocinadores e 350 palestrantes, em mais de 120 horas de conteúdo.