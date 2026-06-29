Fies Empreendedor: governo lança crédito com juros reduzidos para ex-alunos que querem abrir negócio

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Nova linha de crédito oferece empréstimos de até R$ 180 mil a beneficiários do Fies adimplentes, com taxa máxima de 0,87% ao mês

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O Governo Federal lançou, nesta segunda-feira (29), o Fies Empreendedor, uma linha de crédito subsidiada voltada a beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que já concluíram a graduação e mantêm o pagamento do financiamento em dia.

O programa oferece empréstimos de até R$ 80 mil para pessoas físicas e de até R$ 180 mil para pessoas jurídicas, com taxa máxima de juros de 0,87% ao mês, o equivalente a 11% ao ano. O percentual é mais de três pontos abaixo da taxa Selic atual, de 14,25% ao ano.

Linha terá juros abaixo de outras modalidades

Durante o lançamento, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o limite de juros faz do Fies Empreendedor a linha de crédito mais barata da categoria no país, com custo inferior ao de modalidades como capital de giro para empresas e o Consignado do Trabalhador.

Segundo simulações do Ministério da Fazenda, um empréstimo de R$ 80 mil com prazo de pagamento de 60 meses geraria pouco mais de R$ 26 mil em juros. Em uma linha de capital de giro para médias empresas, o custo total com juros chegaria a R$ 64 mil.

"É um benefício de R$ 40 mil, pelo menos, quando comparamos essa nova linha do empreendedor do Fies adimplente com as melhores linhas que nós já temos no País, que é as linhas de capital de giro para pessoa jurídica já facilitadas pelo governo", disse.

Regras para participação

Poderão aderir ao programa os beneficiários do Fies que já concluíram a graduação, estejam adimplentes há pelo menos 36 meses e não tenham realizado nenhuma renegociação do financiamento estudantil.

Como contrapartida, os participantes terão o CPF bloqueado para a realização de apostas em plataformas de bets pelo período de seis meses.

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