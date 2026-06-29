Campanha de Negociação da Neoenergia Pernambuco oferece até 90% de desconto em contas de energia em atraso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A campanha segue até 31 de julho e está disponível tanto no portal de negociação da Neoenergia, quanto nas lojas de atendimento da distribuidora

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Muitas pessoas que possuem contas de energia em atraso acabam adiando a regularização dos débitos por acreditarem que os valores acumulados já não cabem no orçamento. Em Pernambuco, entretanto, clientes com dívidas antigas podem ter acesso a descontos de até 90% por meio da Campanha de Negociação 2026 da Neoenergia Pernambuco.

A ação é destinada a consumidores das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuem contas vencidas há mais de um ano. Dependendo da situação do débito, os descontos podem incidir sobre juros, multas e, em alguns casos, também sobre parte do valor principal da dívida.

A negociação pode ser realizada pela internet, em poucos minutos, permitindo que o cliente consulte as condições disponíveis antes de decidir pela adesão. O site é o www.neope.negocieonline.com.br.

Os clientes que desejarem participar devem ficar atentos porque as condições de desconto não definidas de acordo com o perfil de cada cliente, haja vista os percentuais de desconto variarem conforme o perfil da dívida.

“Muitos clientes não consultam as condições de negociação porque acreditam que os valores estão fora da realidade financeira da família. A campanha foi criada justamente para oferecer alternativas viáveis de regularização, com descontos relevantes e opções de parcelamento que facilitam o pagamento. Por isso, nossa orientação é que as pessoas façam a consulta e conheçam as oportunidades disponíveis”, afirma Gustavo Santos, gerente comercial da Neoenergia Pernambuco.

Além dos descontos, os clientes podem realizar o pagamento via PIX ou parcelar os valores em até 21 vezes no cartão de crédito, conforme as condições da operadora.

A campanha segue até 31 de julho e está disponível tanto no portal de negociação da Neoenergia Pernambuco quanto nas lojas de atendimento da distribuidora.