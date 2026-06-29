Campanha de Negociação da Neoenergia Pernambuco oferece até 90% de desconto em contas de energia em atraso
A campanha segue até 31 de julho e está disponível tanto no portal de negociação da Neoenergia, quanto nas lojas de atendimento da distribuidora
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Muitas pessoas que possuem contas de energia em atraso acabam adiando a regularização dos débitos por acreditarem que os valores acumulados já não cabem no orçamento. Em Pernambuco, entretanto, clientes com dívidas antigas podem ter acesso a descontos de até 90% por meio da Campanha de Negociação 2026 da Neoenergia Pernambuco.
A ação é destinada a consumidores das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuem contas vencidas há mais de um ano. Dependendo da situação do débito, os descontos podem incidir sobre juros, multas e, em alguns casos, também sobre parte do valor principal da dívida.
A negociação pode ser realizada pela internet, em poucos minutos, permitindo que o cliente consulte as condições disponíveis antes de decidir pela adesão. O site é o www.neope.negocieonline.com.br.
Os clientes que desejarem participar devem ficar atentos porque as condições de desconto não definidas de acordo com o perfil de cada cliente, haja vista os percentuais de desconto variarem conforme o perfil da dívida.
“Muitos clientes não consultam as condições de negociação porque acreditam que os valores estão fora da realidade financeira da família. A campanha foi criada justamente para oferecer alternativas viáveis de regularização, com descontos relevantes e opções de parcelamento que facilitam o pagamento. Por isso, nossa orientação é que as pessoas façam a consulta e conheçam as oportunidades disponíveis”, afirma Gustavo Santos, gerente comercial da Neoenergia Pernambuco.
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Além dos descontos, os clientes podem realizar o pagamento via PIX ou parcelar os valores em até 21 vezes no cartão de crédito, conforme as condições da operadora.
A campanha segue até 31 de julho e está disponível tanto no portal de negociação da Neoenergia Pernambuco quanto nas lojas de atendimento da distribuidora.