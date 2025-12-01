fechar
Economia | Notícia

Tarifaço dos EUA derruba preço da cana e Alepe discute saída para evitar colapso do setor

Audiência proposta pela AFCP discute efeitos do tarifaço dos EUA e pede subvenção emergencial de R$ 12 por tonelada para canavieiros

Por Ryann Albuquerque Publicado em 01/12/2025 às 11:19
Audi&ecirc;ncia na Alepe discute crise no setor canavieiro e medidas de apoio aos produtores.
Audiência na Alepe discute crise no setor canavieiro e medidas de apoio aos produtores. - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (1), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza, a pedido da Associação Estadual dos Fornecedores de Cana (AFCP), uma audiência pública para discutir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre a cultura da cana, ainda vigente para o etanol e o açúcar.

O segmento é um dos mais tradicionais e estratégicos da economia pernambucana, responsável por milhares de empregos e pela movimentação de milhões de reais, incluindo tributos.

Segundo Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP, o momento é de extrema preocupação.

“Estamos aqui para mostrar aos deputados e à sociedade o momento difícil que os produtores de cana estão passando. Depois da tarifa e da baixa do preço do açúcar no mercado internacional, o preço da cana despencou quase 40%, enquanto os custos aumentaram em relação ao ano passado.”

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Comercialização 

Em Pernambuco, a tonelada da cana vendida às usinas em novembro foi comercializada por R$ 129,71 – o menor valor registrado desde janeiro de 2021.

De acordo com a AFCP, o cenário tem provocado uma “destruição silenciosa” da cadeia produtiva, tornando inviável o cultivo em diversas regiões do Estado.

Diante desse quadro, o setor reivindica apoio dos governos estadual e federal. Entre as medidas solicitadas está a criação de uma subvenção emergencial de R$ 12 por tonelada de cana produzida no Nordeste, proposta que já tramita no Congresso Nacional e se inspira em ações adotadas nos governos Lula e Dilma durante períodos de crise provocados pela seca.

A AFCP, em parceria com o Sindicato dos Cultivadores de Cana de Pernambuco e associações dos demais estados produtores da região, articula ainda iniciativas conjuntas para sensibilizar parlamentares e o governo sobre a urgência de medidas que garantam a sobrevivência econômica do setor.

Encaminhamentos 

Durante a audiência, o deputado Antônio Moraes (PP) afirmou que as propostas apresentadas serão levadas diretamente ao governo do Estado.

“Eu tive a oportunidade de conversar hoje com o secretário da Casa Civil (Túlio Vilaça) e o secretário da Fazenda (Flávio Mota), e já antecipamos alguns encaminhamentos do que poderá ser proposto aqui.”

Ele acrescentou que buscará uma reunião com a governadora Raquel Lyra (PSD) para apresentar oficialmente as demandas do setor.

“Terminada a audiência, vamos solicitar uma audiência com a governadora para levar essas propostas, algumas já aplicadas no passado e outras que o setor está detalhando agora. É um ganha-ganha: ninguém perde.”

Alexandre Andrade Lima reforçou que a audiência busca visibilidade e engajamento para enfrentar a crise. 

“Esperamos sensibilizar todos para que nossas ações tenham êxito.”

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Procurador-geral da Alepe explica criação da PEC 32: "nada de polêmico"
Alepe

Procurador-geral da Alepe explica criação da PEC 32: "nada de polêmico"
Governo Raquel Lyra rejeita acordo sobre PEC das Emendas e tensão com Alepe aumenta
Crise

Governo Raquel Lyra rejeita acordo sobre PEC das Emendas e tensão com Alepe aumenta

Compartilhe

Tags