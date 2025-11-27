fechar
Economia | Notícia

TCE-PE avalia gestão previdenciária municipal

Tribunal de Contas de Pernambuco divulgou, nesta quinta-feira (27), um novo estudo com panorama detalhado da gestão da previdência municipal no Estado

Por JC Publicado em 27/11/2025 às 19:21
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) - TCE-PE / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Um novo estudo do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), divulgado nesta quinta-feira (27), apresenta um panorama detalhado da gestão da previdência municipal no Estado.

O Índice de Qualidade da Gestão Previdenciária Municipal (IGM-PREV) 2024 avaliou 148 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) com base em cinco eixos temáticos, que medem desde o funcionamento básico da previdência até sua sustentabilidade no longo prazo:

  • Atuarial – planejamento previdenciário de longo prazo;
  • Caráter Contributivo – repasse das contribuições, se são feitos no prazo e corretamente;
  • Transparência e Gestão – clareza das informações, atualização, governança e controles internos;
  • Investimentos - administração e desempenho das aplicações do regime;
  • Compensação Previdenciária – eficiência no processo de recebimento e envio de valores entre os regimes de previdência, etapa importante para evitar perdas de receita.

O estudo utilizou critérios objetivos e classificou os RPPS em faixas de desempenho que vão de A a E. Nenhum RPPS alcançou a faixa A, considerada de excelência, e apenas 17 (11%) atingiram a faixa B.

Índice consolidado de Qualidade da Gestão Previdenciária Municipal - IGM-PREV apontou que Recife e Caruaru receberam as melhores avaliações, ficando com média B e nota 84. Em seguida, Ipojuca com média 82 e nota; Olinda, média B e nota 79; e Cabo de Santo Agostinho, com média B e nota 78. Já o município do Jaboatão dos Guararapes ficou mais abaixo na avaliação, com média B e nota 74. 

PRINCIPAIS RESULTADOS

O levantamento mostrou diferença entre o cumprimento das obrigações rotineiras e a condução das áreas mais estratégicas da previdência municipal. O eixo Caráter Contributivo ficou com média B, indicando que os repasses de contribuições, em geral, foram realizados dentro do prazo.

Já os eixos Atuarial, Investimentos e Transparência e Gestão registraram média D — áreas fundamentais para garantir sustentabilidade e boa governança. O estudo apontou ainda que o déficit atuarial subiu para R$ 60,2 bilhões, e apenas 36,4% dos planos de amortização foram considerados suficientes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nos investimentos, só 32% das aplicações cumpriram a meta de rentabilidade, e quase metade dos comitês funciona de forma precária.

No critério governança, 78% dos regimes dependem de decisões judiciais para manter o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento que comprova o cumprimento de requisitos obrigatórios e permite receber transferências voluntárias da União.

A Compensação Previdenciária ficou com média C, com problemas como bloqueios por falta de certidões e ausência de pedidos de aposentadorias já homologadas. O diagnóstico indica que, embora muitas obrigações formais estejam sendo cumpridas, permanecem desafios relevantes para garantir uma gestão previdenciária equilibrada e eficiente.

O cenário reforça a necessidade de fortalecer a sustentabilidade financeira e melhorar o aproveitamento das receitas.

PROVIDÊNCIAS

Com base nos resultados, o TCE-PE enviou ofícios aos prefeitos, alertando para a adoção imediata de medidas corretivas. O tribunal também seguirá com fiscalizações específicas, que poderão resultar em determinações e eventuais responsabilização de gestores.

Para apoiar a melhoria técnica dos regimes, a Escola de Contas promoveu, entre 17 e 19 de novembro, um curso sobre Compensação Previdenciária (COMPREV), ministrado por analistas do Ministério da Previdência Social e com participação de diversos RPPS. De 02 a 04 de dezembro, será oferecido aos gestores um curso sobre investimentos para RPPS, conduzido por auditores do Tribunal.

Leia também

Com 92% dos municípios de Pernambuco sem plano de segurança, TCE-PE tenta frear negligência ao capacitar prefeituras
SEGURANÇA PÚBLICA

Com 92% dos municípios de Pernambuco sem plano de segurança, TCE-PE tenta frear negligência ao capacitar prefeituras
Carlos Neves é eleito presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco para o biênio 2026-2027
TRIBUNAL

Carlos Neves é eleito presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco para o biênio 2026-2027

Compartilhe

Tags