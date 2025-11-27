TCE-PE avalia gestão previdenciária municipal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tribunal de Contas de Pernambuco divulgou, nesta quinta-feira (27), um novo estudo com panorama detalhado da gestão da previdência municipal no Estado

Um novo estudo do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), divulgado nesta quinta-feira (27), apresenta um panorama detalhado da gestão da previdência municipal no Estado.

O Índice de Qualidade da Gestão Previdenciária Municipal (IGM-PREV) 2024 avaliou 148 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) com base em cinco eixos temáticos, que medem desde o funcionamento básico da previdência até sua sustentabilidade no longo prazo:

Atuarial – planejamento previdenciário de longo prazo;

Caráter Contributivo – repasse das contribuições, se são feitos no prazo e corretamente;

Transparência e Gestão – clareza das informações, atualização, governança e controles internos;

Investimentos - administração e desempenho das aplicações do regime;

Compensação Previdenciária – eficiência no processo de recebimento e envio de valores entre os regimes de previdência, etapa importante para evitar perdas de receita.

O estudo utilizou critérios objetivos e classificou os RPPS em faixas de desempenho que vão de A a E. Nenhum RPPS alcançou a faixa A, considerada de excelência, e apenas 17 (11%) atingiram a faixa B.

Índice consolidado de Qualidade da Gestão Previdenciária Municipal - IGM-PREV apontou que Recife e Caruaru receberam as melhores avaliações, ficando com média B e nota 84. Em seguida, Ipojuca com média 82 e nota; Olinda, média B e nota 79; e Cabo de Santo Agostinho, com média B e nota 78. Já o município do Jaboatão dos Guararapes ficou mais abaixo na avaliação, com média B e nota 74.

PRINCIPAIS RESULTADOS

O levantamento mostrou diferença entre o cumprimento das obrigações rotineiras e a condução das áreas mais estratégicas da previdência municipal. O eixo Caráter Contributivo ficou com média B, indicando que os repasses de contribuições, em geral, foram realizados dentro do prazo.

Já os eixos Atuarial, Investimentos e Transparência e Gestão registraram média D — áreas fundamentais para garantir sustentabilidade e boa governança. O estudo apontou ainda que o déficit atuarial subiu para R$ 60,2 bilhões, e apenas 36,4% dos planos de amortização foram considerados suficientes.

Nos investimentos, só 32% das aplicações cumpriram a meta de rentabilidade, e quase metade dos comitês funciona de forma precária.

No critério governança, 78% dos regimes dependem de decisões judiciais para manter o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento que comprova o cumprimento de requisitos obrigatórios e permite receber transferências voluntárias da União.

A Compensação Previdenciária ficou com média C, com problemas como bloqueios por falta de certidões e ausência de pedidos de aposentadorias já homologadas. O diagnóstico indica que, embora muitas obrigações formais estejam sendo cumpridas, permanecem desafios relevantes para garantir uma gestão previdenciária equilibrada e eficiente.

O cenário reforça a necessidade de fortalecer a sustentabilidade financeira e melhorar o aproveitamento das receitas.



PROVIDÊNCIAS

Com base nos resultados, o TCE-PE enviou ofícios aos prefeitos, alertando para a adoção imediata de medidas corretivas. O tribunal também seguirá com fiscalizações específicas, que poderão resultar em determinações e eventuais responsabilização de gestores.

Para apoiar a melhoria técnica dos regimes, a Escola de Contas promoveu, entre 17 e 19 de novembro, um curso sobre Compensação Previdenciária (COMPREV), ministrado por analistas do Ministério da Previdência Social e com participação de diversos RPPS. De 02 a 04 de dezembro, será oferecido aos gestores um curso sobre investimentos para RPPS, conduzido por auditores do Tribunal.