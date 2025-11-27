Google revela as 10 categorias de produtos mais pesquisadas na véspera da Black Friday
O consumidor pernambucano tem demonstrado maior interesse na categoria de Casa & Construção, com foco na reforma do lar para o verão
Atuando nos bastidores da Black Friday 2025, soberana do varejo no Brasil, o Google revelou nesta quinta-feira (27) o levantamento das 10 categorias de produtos mais buscadas no País em sua plataforma.
Os dados, que refletem a intenção de consumo em tempo real, mostram que os consumidores que planejam comprar em média 5,8 categorias, predominam itens de Moda, Casa e Construção e Automotivo, divisões que ocupam o pódio de buscas.
Confira o ranking abaixo:
- Moda
- Casa e Construção
- Automotivo
- Perfumaria
- Informática
- Móveis
- Esportes e Lazer
- Eletrodomésticos
- Telegonia
- Papelaria
Neste ano, a tradicional pesquisa do Google demonstrou a consistência do interesse do consumidor brasileiro em aproveitar as compras na Black Friday: 60% dos pesquisados em outubro pretendem fazer compras na data promocional, mesmo patamar observado na primeira rodada do estudo, realizado em julho, e 40% pretendem gastar ainda mais que em 2024.
Em Pernambuco
O consumidor pernambucano está focado em reformar e preparar o lar para o lazer na Black Friday. Uma análise do Google sobre o crescimento das buscas no último mês revelou um forte interesse em itens para a casa e preparação para o verão.
A categoria de Casa & Construção cresceu 6% no estado. Pernambuco também se destaca no interesse por Móveis - Jardim (+23,4%) e Decoração (+16,9%). A busca por reformas também é forte, com Construção - Tintas subindo 11,8%.
Em Eletrodomésticos, o estado registrou um crescimento expressivo em Ar e Ventilação (+18,1%). O foco no verão também é claro: na categoria de Moda, a busca por Vestuário - Praia disparou 19,7%. Em Beleza, a procura por Proteção Solar cresceu 13,9%.
"Pernambuco compartilha da alta intenção de compra do Nordeste (65%) e mostra um consumidor claramente focado em 'arrumar a casa' para o fim do ano", afirma Nathália Camargo, Diretora de Commerce do Google Brasil. "O estado se destaca no interesse por reforma e lazer doméstico. É um consumidor que vê a Black Friday como o momento ideal para investir no lar."