1ª Feira Periferia Empreendedora começa nesta quinta (27) no Cordeiro; confira

Evento gratuito reúne 15 expositoras de comunidades como Roda de Fogo e Peixinhos nesta quinta (27) e sexta (28) na sede da Perpart.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), realiza nesta quinta (27) e sexta-feira (28) a 1ª Feira Periferia Empreendedora.

O evento acontece das 10h às 17h, no pátio da Perpart (Pernambuco Participações e Investimentos S/A), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. O acesso é aberto ao público.

A ação reúne 15 expositoras de territórios periféricos que atuam nos segmentos de gastronomia, moda, artesanato e economia criativa. Participam empreendedoras de comunidades como Caranguejo, Bode, Roda de Fogo, Peixinhos e Monte Verde.

Segundo Josiane Silva, diretora de Desenvolvimento Integrado dos Territórios Periféricos da Seduh, a iniciativa visa dar visibilidade aos negócios locais. “A ação tem como objetivo promover o fortalecimento da economia local e o reconhecimento das potências existentes nos territórios periféricos”, afirmou.

Protagonismo feminino e dados do setor

A primeira edição da feira é composta 100% por mulheres. A decisão alinha-se aos dados do Sebrae, que indicam que 56% das pessoas que empreendem nas periferias de Pernambuco são mulheres, sendo a maioria negras e chefes de família.

Ainda segundo o levantamento citado pela organização, cerca de 41% dos empreendedores do estado estão localizados nas periferias urbanas, e mais de 60% iniciaram seus negócios por necessidade de geração de renda.

