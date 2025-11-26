fechar
Economia | Notícia

Prévia da inflação de novembro fica em 0,20%, puxada pelo aumento das despesas pessoais

A maior variação e o maior impacto positivo vieram do grupo Despesas pessoais, com alta de 0,85% e impacto de 0,09 ponto porcentual

Por Estadão Conteúdo Publicado em 26/11/2025 às 11:17
Imagem de arquivo de um supermercado na zona Sul do Rio de Janeiro
Imagem de arquivo de um supermercado na zona Sul do Rio de Janeiro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,20% em novembro, após ter avançado 0,18% em outubro, informou nesta quarta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior variação e o maior impacto positivo vieram do grupo Despesas pessoais, com alta de 0,85% e impacto de 0,09 ponto porcentual.

Com o resultado, o IPCA-15 registrou um aumento de 4,15% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 4,50%, ante taxa de 4,94% até outubro.

O índice ficou acima da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,18%, com intervalo entre avanços de 0,10% e 0,23%.

Os preços de Alimentação e bebidas aumentaram 0,09% em novembro, após queda de 0,02% em outubro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,02 ponto porcentual para o IPCA-15.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,15% em novembro, após ter recuado 0,10% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,68%, ante alta de 0,19% em outubro.

O Estadão/Broadcast calcula o impacto de cada grupo no IPCA-15 com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra).

O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.

Os preços de Transportes subiram 0,22% em novembro, após alta de 0,41% em outubro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,46% em novembro, após avanço de 1,16% no mês anterior. A gasolina caiu 0,48%, após ter registrado alta de 0,99% em outubro, enquanto o etanol recuou 0,54% nesta leitura, após alta de 3,09% na última.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Inflação oficial de outubro fica em 0,09%, menor para o mês desde 1998
IPCA

Inflação oficial de outubro fica em 0,09%, menor para o mês desde 1998
Estimativas do mercado para inflação e PIB permanecem estáveis
PREVISÃO

Estimativas do mercado para inflação e PIB permanecem estáveis

Compartilhe

Tags