BNDES aprova R$ 1,78 bilhão para Pernambuco, alta de 54% até setembro

Aprovações de crédito para o estado cresceram 54% nos nove primeiros meses de 2025; financiamento para a indústria triplicou no período.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,78 bilhão em crédito para Pernambuco nos primeiros nove meses de 2025. O montante representa um crescimento de 54% em relação ao R$ 1,16 bilhão aprovado no mesmo período de 2024.

Os desembolsos (dinheiro efetivamente liberado) para o estado também aumentaram, atingindo R$ 842,2 milhões até setembro, uma alta de 30,5% na comparação com o ano anterior.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o crescimento reflete uma diretriz nacional.

"O crescimento das aprovações de crédito do BNDES para Pernambuco reflete o compromisso do governo do presidente Lula com o desenvolvimento em todas as regiões do país. São recursos que viabilizam investimentos, geram emprego e renda e promovem melhorias na qualidade de vida", afirmou.

Mercadante citou um exemplo local de investimento. "Aqui no estado, por exemplo, aprovamos R$ 32,2 milhões para a compra de ônibus mais modernos e menos poluentes para uso no transporte coletivo do Grande Recife. Quando o BNDES investe nos estados, o Brasil inteiro avança", disse.

Destaque para indústria e MPMEs

Todos os setores econômicos do estado registraram crescimento nas aprovações de crédito. O destaque foi o setor da indústria, cujas aprovações triplicaram, saltando 197,9%, para R$ 499,5 milhões.

Os setores de comércio e serviços (R$ 804,9 milhões), infraestrutura (R$ 366,1 milhões) e agropecuária (R$ 113,6 milhões) também tiveram alta.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) responderam por R$ 743,9 milhões do total aprovado (41,7% do volume), um crescimento de 47,4% sobre 2024.

No cenário nacional, o BNDES registrou um lucro recorrente de R$ 11,2 bilhões entre janeiro e setembro de 2025, um aumento de 14,2% sobre o mesmo período de 2024.

