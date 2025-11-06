fechar
Economia | Notícia

CNM critica reforma do IR e alerta para perdas de R$ 5,1 bilhões aos municípios

A perda bilionária está diretamente relacionada ao Imposto de Renda que os municípios recolhem sobre os salários de seus próprios servidores

Por JC Publicado em 06/11/2025 às 17:51
O PL 1.087/2025, que busca promover justi&ccedil;a tribut&aacute;ria, prop&otilde;e a amplia&ccedil;&atilde;o da isen&ccedil;&atilde;o do IR de 2 sal&aacute;rios m&iacute;nimos para R$ 5 mil, al&eacute;m de um desconto progressivo at&eacute; R$ 7 mil
O PL 1.087/2025, que busca promover justiça tributária, propõe a ampliação da isenção do IR de 2 salários mínimos para R$ 5 mil, além de um desconto progressivo até R$ 7 mil - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) intensificou a luta contra o Projeto de Lei (PL) 1.087/2025, que altera as regras de tributação do Imposto de Renda (IR), devido à falta de um dispositivo de compensação financeira para os Entes locais. A entidade critica a ausência de responsabilidade fiscal e cooperação federativa no projeto, alertando que a medida poderá gerar perdas anuais de R$ 5,1 bilhões aos cofres municipais.

A perda bilionária está diretamente relacionada ao Imposto de Renda que os municípios recolhem sobre os salários de seus próprios servidores.

Compensação insuficiente para os municípios

O PL 1.087/2025, que busca promover justiça tributária, propõe a ampliação da isenção do IR de 2 salários mínimos para R$ 5 mil, além de um desconto progressivo até R$ 7 mil. O projeto também institui a tributação mínima para rendimentos acima de R$ 600 mil por mês, o que fornecerá compensação e justiça tributária.

No entanto, a CNM destaca que, embora a compensação definida no PL seja suficiente para cobrir a queda de arrecadação da União, essa neutralidade não se aplica aos Municípios.

Para os cofres municipais, o impacto da isenção ocorre por dois canais:

Perda do FPM: Estima-se uma perda imediata de R$ 4,6 bilhões no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que será parcialmente ou integralmente compensada pela nova tributação mínima do IRPF.

Perda de Arrecadação Própria (IR Servidores): A perda mais preocupante, estimada em R$ 5,1 bilhões, refere-se ao IR recolhido sobre os salários dos servidores municipais. Esta perda, segundo a CNM, não será compensada em sua totalidade pela nova tributação mínima.

Luta por solução no Congresso

A CNM buscou a aprovação da Emenda 8 ao projeto, que visava assegurar um ressarcimento integral das perdas efetivas dos Municípios por um período de seis anos, mas a emenda foi rejeitada.

Com a derrota da emenda, o movimento municipalista irá focar na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 25/2022, vista como solução para a perda de recursos. A PEC propõe aumentar o FPM em 1,5% no mês de março e, por meio de sua regra de transição, a CNM estima um retorno de R$ 6,6 bilhões aos cofres municipais já no primeiro ano de vigência.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Câmara dos Deputados instalou a Comissão Especial para analisar o texto da PEC 25/2022 nesta quarta-feira, dia 5. A CNM reforça que a reforma do Imposto de Renda deve buscar a justiça tributária sem que isso se traduza em um enfraquecimento do Pacto Federativo.

Leia também

Proposta de isenção do IR precisa de ajustes e deverá sofrer modificações na Câmara, avalia Mendonça Filho
tributos

Proposta de isenção do IR precisa de ajustes e deverá sofrer modificações na Câmara, avalia Mendonça Filho
CNM estuda medidas após governo revogar benefício em alíquota previdenciária de prefeituras
Medida Provisória

CNM estuda medidas após governo revogar benefício em alíquota previdenciária de prefeituras

Compartilhe

Tags