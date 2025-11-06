CNM critica reforma do IR e alerta para perdas de R$ 5,1 bilhões aos municípios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A perda bilionária está diretamente relacionada ao Imposto de Renda que os municípios recolhem sobre os salários de seus próprios servidores

Clique aqui e escute a matéria

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) intensificou a luta contra o Projeto de Lei (PL) 1.087/2025, que altera as regras de tributação do Imposto de Renda (IR), devido à falta de um dispositivo de compensação financeira para os Entes locais. A entidade critica a ausência de responsabilidade fiscal e cooperação federativa no projeto, alertando que a medida poderá gerar perdas anuais de R$ 5,1 bilhões aos cofres municipais.

A perda bilionária está diretamente relacionada ao Imposto de Renda que os municípios recolhem sobre os salários de seus próprios servidores.

Compensação insuficiente para os municípios



O PL 1.087/2025, que busca promover justiça tributária, propõe a ampliação da isenção do IR de 2 salários mínimos para R$ 5 mil, além de um desconto progressivo até R$ 7 mil. O projeto também institui a tributação mínima para rendimentos acima de R$ 600 mil por mês, o que fornecerá compensação e justiça tributária.

No entanto, a CNM destaca que, embora a compensação definida no PL seja suficiente para cobrir a queda de arrecadação da União, essa neutralidade não se aplica aos Municípios.

Para os cofres municipais, o impacto da isenção ocorre por dois canais:

Perda do FPM: Estima-se uma perda imediata de R$ 4,6 bilhões no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que será parcialmente ou integralmente compensada pela nova tributação mínima do IRPF.

Perda de Arrecadação Própria (IR Servidores): A perda mais preocupante, estimada em R$ 5,1 bilhões, refere-se ao IR recolhido sobre os salários dos servidores municipais. Esta perda, segundo a CNM, não será compensada em sua totalidade pela nova tributação mínima.

Luta por solução no Congresso



A CNM buscou a aprovação da Emenda 8 ao projeto, que visava assegurar um ressarcimento integral das perdas efetivas dos Municípios por um período de seis anos, mas a emenda foi rejeitada.

Com a derrota da emenda, o movimento municipalista irá focar na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 25/2022, vista como solução para a perda de recursos. A PEC propõe aumentar o FPM em 1,5% no mês de março e, por meio de sua regra de transição, a CNM estima um retorno de R$ 6,6 bilhões aos cofres municipais já no primeiro ano de vigência.

A Câmara dos Deputados instalou a Comissão Especial para analisar o texto da PEC 25/2022 nesta quarta-feira, dia 5. A CNM reforça que a reforma do Imposto de Renda deve buscar a justiça tributária sem que isso se traduza em um enfraquecimento do Pacto Federativo.