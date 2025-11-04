RD Summit 2025 começa nesta quarta-feira em São Paulo com foco em IA, marketing e futuro do trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir tendências em IA, marketing, vendas, cultura corporativa e inovação

A 11ª edição do RD Summit, considerado um dos maiores eventos de marketing e vendas da América Latina, começa nesta quarta-feira (5), em São Paulo. O encontro, promovido pela RD Station, unidade de negócios da TOTVS, deve reunir mais de 20 mil participantes durante três dias de programação no Expo Center Norte.

Com o tema “Conexões que fortalecem negócios”, o evento reunirá mais de 300 palestrantes e centenas de marcas expositoras, abordando temas como inteligência artificial, vendas, empreendedorismo, crescimento sustentável, futuro do trabalho e desenvolvimento pessoal.

Programação e palestrantes

A cerimônia de abertura terá o humorista e apresentador Fábio Porchat, com uma fala sobre responsabilidade social e conexão humana nos negócios. O encerramento ficará a cargo da advogada e comunicadora Gabriela Prioli, que discutirá propósito, autenticidade e estratégia na liderança e comunicação corporativa.

Entre os nomes internacionais confirmados estão Neil Redding (Redding Futures), especialista em IA e computação espacial; Frank Cespedes, professor da Harvard Business School; e Andrew McLuhan, pesquisador de mídia e neto do teórico Marshall McLuhan.

O evento também contará com a participação de nomes conhecidos no cenário nacional, como Pedro Bial, Laércio Cosentino (fundador da TOTVS), Martha Gabriel, Sarah Buchwitz, Carla Madeira, João Branco, Mari Maria, Samantha Almeida, Rony Meisler, Ricardo Cappra, Ana Minuto, Helena Bertho, Rafael Mayrink e Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS.

A programação completa está disponível no site oficial do evento.

Novos espaços e experiências

A edição de 2025 marca a estreia do Palco Diálogos, voltado a painéis e gravações de podcasts ao vivo. O espaço reunirá executivos, criadores de conteúdo e pesquisadores para discutir temas como IA generativa, cultura organizacional, propósito e reputação corporativa.

O público também poderá acompanhar trilhas temáticas — entre elas Conexões, Descobertas, Despertar, Arena RD Station, Arena Conquer e Arena Digital Leaders — que combinam aprendizado técnico, troca de experiências e aplicação prática.

Masterclass de vendas

Uma das novidades deste ano é a Masterclass de Vendas conduzida por Theo Orosco, fundador da Exact Sales e embaixador da RD Station. O curso contará com cinco módulos imersivos distribuídos ao longo dos três dias, com foco em práticas e ferramentas para estruturação de processos comerciais.

Tecnologia e IA na experiência do público

A organização lança nesta edição a ferramenta “Agenda Perfeita”, que utiliza inteligência artificial para criar roteiros personalizados de acordo com o perfil e os interesses de cada participante. O sistema analisa trilhas, horários e temas entre mais de 250 sessões e 160 horas de conteúdo, oferecendo sugestões em tempo real.

Diversidade e futuro do trabalho

A agenda também inclui painéis sobre liderança inclusiva, diversidade e saúde emocional nas empresas, com a presença de especialistas como Ana Minuto, Tatiane Tiemi, Helena Bertho e Daniela Diniz.

Feira de negócios

A tradicional Feira de Negócios reunirá mais de 200 marcas expositoras, entre elas Globo Ads, Unimed do Brasil, TikTok, Unilever, Conquer Business School, MBA USP/ESALQ, Canva e Getnet. O espaço deve concentrar grande parte do público em ativações de marca, demonstrações e experiências interativas.

O evento também reserva uma área voltada ao ecossistema de startups, destinada à conexão entre novos empreendedores, investidores e grandes empresas.

Serviço

RD Summit 2025

5, 6 e 7 de novembro de 2025

Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo (SP)

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br

Inscrições para o RD Summit Live Show: materiais.rdstation.com/rdsummit-live-show-2025